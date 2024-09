Lula llamó asesino a Netanyahu: Un brasilero y un paraguayo mueren en Líbano

Tal como reveló Urgente24, tras las explosiones de beepers y walkie talkies en jurisdicción libanesa por obra del Mossad, Israel inició una segunda fase de guerra contra la Hezbollah al bombardear varias coordenadas del país, al sur y al este. Ante los ataques, el grupo chií les advierte que han entrado en "batalla" y que "morirán aterrorizados".

image.png Según Naciones Unidas, el asedio de Israel en el Líbano inciado la semana pasada ha dejado más de 600 muertos, al menos un millar de heridos, y más de 90.000 desplazados: otra guerra que promete ser como la de Gaza.

Lula: Netanyahu tiene las manos con sangre

El comunicado del gobierno de Lula condenando los ataques de Israel en el Líbanom fue difundido este jueves por el Ministerio de Exteriores.

La administración del presidente Lula reitera "su condena, en los más fuertes términos, a los continuos ataques aéreos israelíes contra zonas densamente pobladas del Líbano y renueva su apelo a las partes implicadas para que cesen inmediatamente las hostilidades".

Un día antes, en la 79 Asamblea de la ONU en Nueva York, Lula volvió a ser letal contra el premier israelí Netanyahu al que calificó de “genocida” . En la rueda de prensa posterior a la reunión, volvió a embestir contra Israel por los crimenes de lesa humanidad en Gaza, Líbano y Cisjordania.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/almuariza/status/1839233758492254714&partner=&hide_thread=false Nos estamos moviendo ya por el sur de Líbano… por los pueblos bombardeados por el ejército israelí.

Estamos en una aldea cerca de Tiro. Un bombardeo arrasó comercios y viviendas. Solo en este edificio hubo 5 muertos.

Las bombas siguen cayendo cerca. pic.twitter.com/QAXNbmWiLt — Almudena Ariza (@almuariza) September 26, 2024

Desde el estrado, pidió a la comunidad internacional que lo “detenga” para evitar una escalada en Medio Oriente, en medio del asedio en Gaza y los actuales bombardeos en Líbano.

“Es importante recordar que el número de muertos en Líbano es de 620 personas. Es el mayor número de muertos desde la guerra civil que duró de 1975 a 1990. También es importante recordar que murieron 94 mujeres y 50 niños, 2.058 personas resultaron heridas y 10 mil personas se vieron obligadas a retirarse y vaciar sus casas”, dijo Lula en una rueda de prensa.

image.png Lula en la rueda de prensa post Asamblea de la ONU, Nueva York

Asimismo, le recordó a la comunidad internacional que el primer ministro de Israel tiene la misma condena en La Haya que Vladimir Putin, por el que sí alzan la voz en contra.

“Además de lo que yo llamo genocidio en la Franja de Gaza, es importante recordar que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu fue juzgado por la misma Corte Internacional que juzgó a Vladimir Putin, y está condenado de la misma manera que Putin. Es importante recordar que ha habido varias discusiones aquí en el Consejo de Seguridad de la ONU, se han aprobado varios intentos de paz y alto el fuego y él no cumple”, añadió.

Como su homólogo turco Erdogan, Lula expresó que todos los líderes tienen que esforzarse a detener este genocidio porque el mundo está en una situación en la que, “por un lado, estamos cuidando el planeta para tener una mejor calidad de vida y reducir los gases de efecto invernadero y, por otro, los seres humanos se están matando”.

“Así que condeno enérgicamente este comportamiento del gobierno israelí, con el que estoy seguro que la mayoría del pueblo israelí no está de acuerdo. También estamos luchando para liberar a los rehenes de Hamás. No tiene sentido mantener como rehenes a personas inocentes. Es importante que Hamás contribuya para que haya más elocuencia para liberar a los rehenes. No creo que la humanidad pueda convivir y aceptar como normal lo que está ocurriendo en Israel, la Franja de Gaza, Líbano y Cisjordania”, sentenció Lula.

