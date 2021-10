Luis Lacalle Pou piensa impulsar modificaciones impositivas

La directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía (MEF), Pía Biestro, informó al semanario de Uruguay Búsqueda que los “compromisos asumidos con la UE son de ajustar algunos aspectos relativos al régimen de inclusión de los ingresos de fuente extranjera en la base tributaria del impuesto a la renta empresarial”.

Las medidas a adoptar por Uruguay con la finalidad de levantar las observaciones abarcan sólo aquellas rentas denominadas pasivas, entendiéndose por tales los dividendos, intereses y regalías. Las medidas a adoptar por Uruguay con la finalidad de levantar las observaciones abarcan sólo aquellas rentas denominadas pasivas, entendiéndose por tales los dividendos, intereses y regalías.

Como informó Búsqueda, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, afirmó que hay “algunos deberes” y un “cronograma concreto” para cumplirlos. Por su lado, la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, dijo en la radio El Espectador que Uruguay se comprometió a hacer esas modificaciones con diciembre de 2022 como “fecha límite”. También señaló que no existe una "lista gris" de la Unión Europea, lo que "existen son países cooperantes y no cooperantes, y Uruguay es un país cooperante". Bensión también señaló que la advertencia de la UE no tiene "nada que ver" con cambios normativos realizados en la Ley de Urgente de Consideración (LUC).

Marcela Bensión.jpg Marcela Bensión, directora de Política Económica del MEF.

Nueva perspectiva

Impulsado por el Grupo de los Siete países más avanzados y respaldado hasta ahora por unas 130 jurisdicciones, este año se sentaron las bases para establecer un impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales del 15%. Los gobiernos han enfrentado durante mucho tiempo el desafío de gravar a las empresas multinacionales que operan en muchos países. Ese desafío fue en aumento con el auge de las grandes corporaciones tecnológicas, como Amazon y Facebook.

Desde el Frente Amplio creen que la clasificación de Uruguay como una jurisdicción cooperante es un paso atrás para el país, y algunos dirigentes lo atribuyeron a medidas adoptadas por el actual gobierno de Luis Lacalle Pou que, según ellos, bajaron los controles frente al blanqueo de capitales o alentaron por vía fiscal a extranjeros a pedir la residencia.

“Uruguay es un país cooperante que tiene que mejorar lo que tiene, y lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario. Hay responsabilidad del gobierno. No se la adjudican los europeos, pero ellos observan todo y esto que se ha hecho es contradictorio con lo que las autoridades europeas reclaman”, dijo a Búsqueda el exministro de Economía y actual senador frenteamplista Danilo Astori.

Luis Lacalle Pou expuso su postura en una conferencia de prensa tras participar en el American Business Forum 2021 en Punta del Este:

Creo que cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio, y hay países como el nuestro, que básicamente tributan a los que están dentro del territorio Creo que cada país debería impulsar la base tributaria que sea mejor para sus ciudadanos. Hay países que tributan a sus nacionales afuera del territorio, y hay países como el nuestro, que básicamente tributan a los que están dentro del territorio

El foco de la discusión actual, según expertos consultados por el diario El Observador, está puesto en que la UE está promoviendo un criterio de renta mundial que Uruguay no utiliza. El país se maneja desde hace décadas con el criterio de fuente territorial, esto quiere decir que grava únicamente las rentas que se generan en el Uruguay, mientras que el criterio de renta mundial implica gravar todas las rentas, independientemente del lugar del mundo en el que estén.

En ese caso, el país hoy grava con IRPF las rentas de capital mobiliario (acciones, bonos y depósitos) de personas físicas. “Hay una tendencia, no diría mundial, pero sí de una parte importante de los países, con respecto a la renta universal. Es una visión; se podrán imaginar que no lo voy a discutir públicamente, tengo mi punto de vista”, declaró el presidente Luis Lacalle Pou. El presidente consideró que para Uruguay “no sería lo más conveniente” ingresar en ese modo de tributación.