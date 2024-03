Llega Ramadán, y sigue la sangre en Gaza (dicen que puede ser peor)

La semana pasada, las docenas de trabajadores que se apresuraban a preparar la mezquita todavía no tenían idea de qué esperar. En una oficina abarrotada con vistas al complejo, Azzam al-Khatib, el jefe de la organización islámica designada por Jordania que administra al-Aqsa, leyó los últimos rumores en voz alta desde su teléfono.

Si ese informe resulta cierto, sería una fracción de la multitud normal del Ramadán, que el año pasado ascendió a unos 1,4 millones. En un pico de viernes, el complejo recibió a más de 300.000 fieles. Los rumores sorprendieron a los empleados circundantes. Esos límites contradecirían las garantías públicas de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu de que Israel había decidido no restringir significativamente el acceso a la mezquita.

Parte del problema, dijeron los empleados, es que los funcionarios israelíes no hablan con ellos directamente, dejándolos a merced de informes contradictorios de los medios de comunicación. "No hay comunicación entre ellos y nosotros", dijo Mohammed al-Sharif. "Todavía no sabemos qué va a pasar".

Hamás no asegura la paz durante la celebración del Ramadán

Durante el Ramadán, las tensiones aumentan con frecuencia en torno a la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam. Los palestinos de toda la Cisjordania ocupada anhelan rezar en la mezquita, pero la policía israelí tradicionalmente ha obstruido el acceso y ha atacado a los fieles. El año pasado, los palestinos recurrieron a atrincherarse dentro de la mezquita para evitar que la policía israelí interfiriera con el itikaf, una práctica religiosa que implica pasar noches enteras en oración y culto en las mezquitas.

Pero las fuerzas de seguridad israelíes lograron abrirse paso, disparando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos y golpeando indiscriminadamente a los fieles, incluidas mujeres y ancianos. Al menos 450 palestinos fueron detenidos. "No hay nada inherentemente violento en Al-Aqsa y ciertamente no hay nada inherentemente violento en Ramadán. Es importante recordar eso porque algunas personas tienen la idea de que todo esto tiene que ver con el Islam", dijo Daniel Siedmann, abogado y residente de Jerusalén.

Los palestinos atribuyen la mayor parte de la violencia a las medidas provocadoras adoptadas por las autoridades israelíes, que ocupan la ciudad y el lugar sagrado. La policía israelí a menudo permite el acceso al lugar sagrado a cientos de judíos israelíes, que se refieren a la mezquita de Al-Aqsa como el Monte del Templo, lo que viola el último acuerdo de statu quo que Israel, Jordania, Palestina y Estados Unidos afirmaron en 2015.

El acuerdo estipula que la mezquita de Al-Aqsa es un lugar de culto exclusivo para musulmanes, pero permite el acceso a los no musulmanes en días y horas específicos. Sin embargo, muchos temen que los ministros israelíes de extrema derecha intenten provocar a los palestinos permitiendo que los israelíes entren en la mezquita para burlarse o enfrentarse con los fieles.

"Todo el mundo tiene cautela y temor de que los colonos israelíes intenten provocar a los palestinos. El gobierno israelí está en contra del pueblo palestino", dijo Rony, un palestino de 27 años de Jerusalén Este ocupado.

Ben-Gvir

La policía israelí está controlada por Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad nacional de extrema derecha. En febrero, pidió que se prohibiera a los residentes palestinos en Cisjordania rezar en la mezquita durante el Ramadán.

Los funcionarios israelíes anularon su sugerencia en un aparente intento de mantener la calma en Jerusalén, pero dijeron que impondrían algunas restricciones por "motivos de seguridad".

Seidmann dijo que Ben-Gvir aún podría provocar el caos, incluso si está al mando de oficiales fuera del complejo. "El hecho de que Ben-Gvir no esté influyendo en lo que sucede a las puertas de Al-Aqsa no significa que no vaya a causar problemas 200 o 300 metros de distancia de la mezquita", dijo a Al Jazeera.

Cualquier violencia contra los fieles palestinos en Jerusalén Este o en el resto de la Cisjordania ocupada podría desencadenar disturbios masivos, advierte Ibrahim Matar, un palestino cristiano de Jerusalén Este, ocupado.