Venezuela: Apenas 20% del padrón fue a votar en primarias

En las postulaciones más de 100.000 candidatos fueron presentados por las bases del partido, llamadas UBCH (Unidad Bolívar-Chávez), pero sólo a 5.000 se les permitió participar.

Hay 23 territorios en disputa y todavía se ignora si la oposición participará en los comicios que impulsan la Unión Europea y USA.

La elegida

Quien sí logró su objetivo fue la ministra del Interior, Carmen Meléndez, flamante candidata a la Alcaldía de Caracas.

La capital fue el único distrito en el que ya se habían contado el 100% de los votos.

Meléndez obtuvo 52,69%, el diputado Carlos Mogollón consiguió 10,64% y la ex jefa de gobierno de la capital, Jacqueline Faría obtuvo 9,22%.

La actual alcaldesa, Érika Farías, fue excluida porque su actual gestión al frente de la Alcaldía de Libertador (Caracas) tiene un 66% de rechazo, según las últimas encuestas, informó el diario El Nacional.

Disculpas

“Debemos pedir disculpas a nuestra gente porque por limitaciones logísticas solo fueron asignadas 5.108 centros de los casi 15.000, y solo fueron asignadas 5.114 máquinas. El 99% de los centros tenía solo una máquina. Ahí comenzó nuestro pueblo a padecer desde muy temprano”, señaló Cabello.

Pero ¿quiénes votan en Venezuela? ¿Cómo es el padrón venezolano?

Según la Oficina de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Venezuela es el país del mundo que más población ha perdido en los últimos 5 años, incluso más que Siria, sumergido en una guerra civil.

Venezuela es el único estado de América Latina en perder habitantes en la última década. Según ACNUR, más de 5,6 millones de venezolanos han emigrado.

"Hemos estado perdiendo población por todos los flancos", dijo Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, consultada por BBC Mundo.

La demógrafa Freitez indica que el aumento de la mortalidad infantil significa una pérdida de 30 años de avances y que se ha traducido también en una disminución de 3 años en la esperanza de vida promedio:

Nuestra migración es principalmente masculina. Eso ha llevado a que sean las mujeres las que terminan asumiendo la jefatura del hogar y a que tengamos un porcentaje de hogares encabezados por mujeres por encima del 50%. No hay ningún otro país en América Latina que tenga un nivel de jefatura femenina tan elevado. El promedio de la región está en el orden del 36%.

60% de los emigrantes venezolanos son personas en edades comprendidas entre los 15 años y los 50 años de edad, provocando una importante disminución de la población activa y un aumento del peso demográfico de la población de adultos mayores.

65 personas dependientes (menores de 15 años y mayores de 60 años) por cada 100 personas en edad laboral.

El envejecimiento se adelantó casi 20 años por efecto de la selectividad de la emigración que significó el éxodo de personas jóvenes.

La situación de riesgo en la que vive la población adulta mayor es muy alta. No tenemos un país donde se haya tomado conciencia de que hay que adecuar las infraestructuras para que las personas adultas mayores se puedan desenvolver. Hay personas que no pueden salir de sus apartamentos porque no hay ascensores y personas que se han quedado solas porque los familiares se fueron y se quedaron a la buena de Dios.