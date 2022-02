La OTAN no ve que se retiren tropas rusas: "Han aumentado"

Sin embargo, Stoltenberg ha advertido que los rusos han frecuentemente rotado de posición a su equipamiento militar y sus tropas, durante estos meses.

Dijo Stoltenberg:

El movimiento de fuerzas, de tanques, no confirma una retirada real. El movimiento de fuerzas, de tanques, no confirma una retirada real.

La normalidad volvería en 3 o 4 semanas, según Rusia

Este miércoles, el embajador ruso en Irlanda, Yury Filatov, indicó que las tropas rusas desplegadas en la frontera con el país vecino regresarán a la normalidad en "tres o cuatro semanas".

El diplomático efectuó esas declaraciones a la cadena pública irlandesa (RTE), en una entrevista en la que rechazó que la presencia militar en la región sea un "acto de agresión" o sirva como preparativo para la invasión de Ucrania:

No tenemos planes de invadir a alguien y, mucho menos, a Ucrania. No tenemos motivos políticos, económicos, militares (...) Si usted supiera algo sobre la gente ucraniana y la rusa no me hubiese hecho nunca esa pregunta. No tenemos planes de invadir a alguien y, mucho menos, a Ucrania. No tenemos motivos políticos, económicos, militares (...) Si usted supiera algo sobre la gente ucraniana y la rusa no me hubiese hecho nunca esa pregunta.

El embajador reconoció que desconoce cuántos de los 130.000 soldados que han sido desplegados en varios puntos de la frontera con Ucrania serán retirados, tal y como adelantó el presidente ruso Vladímir Putin este martes. "Lo que sí puedo decir es que dentro de tres o cuatro semanas, la configuración de las fuerzas en la región occidental de Rusia volverán a su situación estándar habitual", señaló Filatov.

Reino Unido también desmintió la retirada anunciada por Moscú

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que no han visto ninguna "evidencia de retirada" discutida por el Kremlin. Agregó que el Reino Unido tomará a Rusia "por su palabra" pero "la juzgará por sus acciones".

"Lo que no hemos visto es la evidencia de la retirada que ha reclamado el Kremlin. De hecho, hemos visto una acumulación contínua de cosas como hospitales de campaña y sistemas de armas estratégicas", señaló Wallace.

Wallace agregó que los últimos datos de inteligencia del Reino Unido indican que hay 100 grupos tácticos de batallones de las Grandes Fuerzas rusas o "el 60% de todo el poder de combate terrestre ruso en las fronteras de Ucrania", lo que supone más de 130.000 efectivos entre Rusia y Bielorrusia.

También señaló la "importante flotilla de buques anfibios rusos de desembarco" y "buques de guerra y de misiles" en el mar, según los últimos datos de inteligencia del Reino Unido.

Dado que Rusia podría mantener sus fuerzas a lo largo de las fronteras "a punto" durante semanas, "realmente no tiene sentido especular sobre una fecha específica" para un ataque, subrayó Wallace.

Rusia se burla de la fecha estipulada por USA para un ataque

USA había advertido que una fecha posible para la invasión sería este miércoles 16/2, algo que en Rusia fue tomado con sorna.

Las autoridades y medios de comunicación públicos rusos se burlaron este miércoles de la supuesta fecha de invasión de Ucrania lanzada por los países occidentales, que estimaban que se produciría el 16 de febrero. "Les pido a los medios de desinformación estadounidenses y británicos que anuncien el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo porque me gustaría organizar mis vacaciones", dijo, irónica, en Telegram Maria Zakharova, portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

En Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski declaró este miércoles como Día de la Unidad Nacional y pidió a los ciudadanos colgar la bandera nacional o lucir los colores azul y amarillo en una demostración de patriotismo.

¿Cuál es el eje del conflicto?

Recordemos que el eje de este conflicto es el rechazo ruso a que Ucrania, que tiene un gobierno muy pro-occidental, ingrese en la OTAN.

Rusia lleva meses aumentando sus tropas y equipamiento militar cerca de la frontera con Ucrania, lo que ha llevado a Occidente a creer que se prepara para una invasión, aunque Moscú lo niega y dice que su posición es puramente defensiva: acusa a la OTAN de incrementar su actividad militar en Europa del Este, lo que considera una amenaza existencial.

Qué dice USA

El medio ABC News, en base a fuentes estadounidenses, fue un paso más allá que la OTAN y señaló que soldados rusos se están moviendo incluso con provisiones médicas y se están ubicando en posiciones de ataque.

El presidente estadounidense, Joe Biden, también se mostró escéptico respecto del anuncio del Kremlin: “Todavía no hemos verificado que las tropas rusas están regresando a sus bases de origen. De hecho, nuestros analistas indican que siguen estando en una posición muy amenazante”, indicó el mandatario estadounidense el martes desde la Casa Blanca. “Estamos dispuestos a dar pasos prácticos y orientados a resultados que puedan hacer avanzar nuestra seguridad común [con Rusia]. Todavía hay mucho espacio para la diplomacia y para la desescalada", añadió.

“El hecho es que en este momento Rusia tiene más de 150.000 soldados rodeando Ucrania en Bielorrusia y a lo largo de la frontera con Ucrania. Una invasión sigue siendo distintivamente posible”, enfatizó Biden.

Putin estuvo reunido con Olaf Scholz y este miércoles se reúnen los ministros de Defensa de la OTAN

Mientras tanto, Putin estuvo reunido en el Kremlin con el canciller alemán, Olaf Scholz, tras lo cual declaró que Rusia seguiría presionando por sus demandas para conseguir un repliegue de los aliados de la OTAN en Europa del Este, y una garantía de que Ucrania nunca se unirá a la alianza transatlántica. Pero Putin también negó que quiera una guerra, y se mostró abierto a encontrar una solución diplomática.

Este miércoles, los ministros de Defensa de la OTAN se reunirán para discutir la crisis. Stoltenberg subrayó que la alianza mantiene la esperanza de que Rusia entable un "diálogo significativo" y opte por la diplomacia en lugar de la confrontación, y advirtió que Rusia "pagará un alto precio" si se lanza una invasión a Ucrania.

La OTAN está considerando tomar nuevos pasos para disuadir a Moscú, incluyendo enviar más tropas y equipamiento a los miembros de la OTAN en Europa del Este. Los diplomáticos dijeron que esto podría involucrar 4000 nuevas tropas a Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia.