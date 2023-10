La Liga Árabe reclama, Egipto anticipó y zafa Irán

La advertencia de Egipto

Israel recibió una advertencia de Egipto sobre una posible violencia 3 días antes de que Hamas iniciara su ataque, dijo el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El dato había sido mencionado en Israel y desmentido de inmediato por la oficina del 1er. ministro Benjamín Netanyahu.

Pero ahora fue mencionado por el republicano Michael McCaul a los periodistas después de una sesión informativa de inteligencia a puertas cerradas para los legisladores sobre la crisis.

"Sabemos que Egipto advirtió a los israelíes 3 días antes que un evento como este podría ocurrir".

"No quiero entrar demasiado en los clasificados, pero se dio una advertencia. Creo que la pregunta era a qué nivel".

El fracaso

El ataque de los militantes de Hamás a Israel fue el mayor fracaso en medio siglo para los servicios de inteligencia y el ejército israelíes, considerados uno de los mejores del mundo.

Según 4 fuentes de The New York Times en los servicios de inteligencia israelíes, el ejército y la inteligencia cometieron una serie de errores, incluidos sistémicos, por lo que no pudieron repeler el ataque.

Fuentes de la publicación hablaron sobre los principales errores identificados como resultado de la investigación interna preliminar:

Incapacidad de los funcionarios de inteligencia para monitorear los canales clave de comunicación militante;

Dependencia excesiva de los sistemas de vigilancia a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, que los atacantes pudieron desactivar fácilmente;

Reunión del personal de mando en una base fronteriza. Los militantes lo capturaron en la primera etapa del ataque, cortando los canales de comunicación y privando a los militares de la oportunidad de informar lo sucedido;

Voluntad de creer incondicionalmente en las declaraciones de los comandantes militantes de que no están planeando ningún ataque. Los representantes de Hamás hablaron de esto en conversaciones privadas a través de canales de comunicación que sabían que estaban siendo monitoreados por los servicios de inteligencia israelíes.

Yoel Guzanski, ex alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, comparó el incidente con un 'efecto dominó', durante una conversación con The New York Times.

Israel gasta "miles de millones y miles de millones" en la vigilancia de Hamás, pero "luego todo cae como fichas de dominó en un momento", afirmó.

El primer error, escribe The New York Times, se cometió mucho antes del ataque de Hamás, cuando las agencias de inteligencia israelíes tuvieron una idea equivocada sobre las intenciones del grupo.

Desde 2022, Hamás había reducido su actividad y ya no se le consideraba la amenaza a la seguridad más importante. Los informes de inteligencia israelíes de principios de octubre se centraron en la amenaza de los grupos militantes en el Líbano, y sólo mencionaron de pasada a Hamás.

En conversaciones que fueron escuchadas por los servicios de inteligencia israelíes, los comandantes de Hamás hablaron de cómo querían evitar un enfrentamiento armado. Ahora la inteligencia israelí está tratando de determinar si estas conversaciones fueron desinformación especialmente organizada. En conversaciones que fueron escuchadas por los servicios de inteligencia israelíes, los comandantes de Hamás hablaron de cómo querían evitar un enfrentamiento armado. Ahora la inteligencia israelí está tratando de determinar si estas conversaciones fueron desinformación especialmente organizada.

Reclamo

En este contexto y con esta información, la Liga Árabe reclamó que se permita "inmediatamente" la entrada de ayuda al enclave bloqueado.

Israel ha impuesto un “asedio total” a la Franja de Gaza, cortando el suministro de agua, alimentos, electricidad y otros suministros esenciales, después del ataque masivo del sábado por parte de militantes de Hamas que ha matado a cientos de personas en ambos lados.

Mientras Israel continuaba bombardeando por 5to. día los objetivos en el populoso y empobrecido enclave costero por quinto día, cesó su generación la única planta de energía en Gaza por quedarse sin combustible.

Reunidos en la sede de la Liga Árabe en El Cairo (Egipto), los ministros de Asuntos Exteriores árabes discutieron la guerra en curso entre Israel y Hamás y exigieron que Israel levantara el asedio de Gaza.

También pidieron el envío “inmediato” de alimentos, combustible y ayuda humanitaria al empobrecido y densamente poblado enclave costero.

Los ministros de Asuntos Exteriores árabes también instaron a Israel a reconsiderar su “decisión injusta de cortar el suministro de electricidad y agua a Gaza”.

Los ataques aéreos han alcanzado edificios residenciales, mezquitas, fábricas y tiendas, dijo Salama Marouf, de la oficina de prensa del gobierno de Gaza.

Los suministros médicos, incluido el oxígeno, se estaban agotando en el abrumado hospital Al-Shifa, de Gaza, dijo el médico de urgencias Mohammed Ghonim.

Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta, con 2,3 millones de personas viviendo en una franja de tierra de 362 Km2.

Gaza se encuentra bajo bloqueo israelí desde 2007.

La única entrada a Gaza no controlada por Israel es Rafah, en la frontera con Egipto.

Rafah ha sido bombardeada 3 veces por Israel esta semana.

Irán

La inteligencia recopilada por USA muestra que "los principales líderes iraníes quedaron sorprendidos" por el ataque de Hamás a Israel.

Por este motivo, a diferencia del a menudo amarillento The Wall Street Journal, la Casa Blanca dudó de la participación de Irán en la planificación del ataque, escribió The New York Times, citando a varios funcionarios estadounidenses.

Los interlocutores del NYT no identifican los nombres de “líderes iraníes clave”, pero aclaran que se trata de personas que normalmente están al tanto de las operaciones que involucran a la Fuerza Quds, la rama militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Los oficiales del IRGC han estado trabajando con militantes de Hamas desde agosto para planificar incursiones aéreas, terrestres y marítimas, y los líderes iraníes han dado luz verde a los militantes palestinos, informó The Wall Street Journal, citando a altos miembros de Hamas y Hezbollah libanés.

El 10/10, un alto funcionario de inteligencia dijo a los miembros del Congreso que la inteligencia recopilada contradice las acusaciones de que Irán ayudó a planificar el ataque de Hamas, según interlocutores del NYT.

Las fuentes del periódico dicen que Estados Unidos monitorea regularmente las reuniones entre los líderes de la Fuerza Quds y sus aliados, incluido Hamás, pero no hay evidencia de inteligencia de que en estas reuniones se haya discutido un ataque a Israel. Las fuentes del periódico dicen que Estados Unidos monitorea regularmente las reuniones entre los líderes de la Fuerza Quds y sus aliados, incluido Hamás, pero no hay evidencia de inteligencia de que en estas reuniones se haya discutido un ataque a Israel.

Sin embargo, no descartan que pudieran haber habido otras reuniones secretas de las que la inteligencia nada sabe.

Según los interlocutores del NYT, los servicios de inteligencia continúan investigando y no descartan que se puedan encontrar pruebas de la participación directa de Irán en el ataque de Hamás a Israel.

El 08/10e, un día después del ataque de Hamás a Israel, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que la Casa Blanca no tenía pruebas de que Irán estuviera involucrado en el ataque.

"Aún no hemos visto pruebas de que Irán haya dirigido o esté detrás de este ataque en particular, pero ciertamente existe una relación de larga data", dijo Blinken.

La misión de Irán ante la ONU negó la participación de Teherán en el ataque de Hamás a Israel. "Defendemos firmemente el apoyo inquebrantable a Palestina, pero no participamos en la respuesta palestina [a las acciones israelíes], ya que la lleva a cabo únicamente la propia Palestina", dijo la misión iraní.

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

Melcogate: "Inteligencia artificial" y el periodista "basura"

'Chocolate': Enojo de Clarín, que lo llama "puntero massista"

Las estancias ideales para escapada de fin de semana en Buenos Aires

Israel: La aterradora experiencia del intendente de Córdoba

La miniserie de Netflix basada en un siniestro caso real