Jaquearon a Anonymous y cayó torre de TV en Kiev

Saludos a ustedes, pueblo ruso, desde un país de unión amistosa. Internet está lleno de información falsa sobre hackeos a bancos rusos, ataques a servidores de medios rusos y mucho más. Todo esto no es peligroso para las personas. Esta "bomba de información" solo lleva texto. Y no más daño. No se deje engañar por información falsa en Internet. No duden en su país.

Se eliminaron los sitios web de Anonymous y Right Sector (Sector Derecho, una organización paramilitar ucraniana de extrema derecha, prohibida en Rusia).

Killnet aconsejó a Anonymous que arreglara su servidor adecuado.

En tanto, en Kiev ocurrieron novedades de guerra, que impactarán en las comunicaciones públicas: