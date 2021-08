Jair Bolsonaro: Campaña implícita pero calles vacías

Siguió con una crítica indirecta a los gobiernos de los expresidentes Dilma Rouseff e Inácio Lula da Silva y llamó al pueblo a luchar contra lo que él calificó como "el regreso de robo y la corrupción".

Hay que aprender, muchas veces, de los errores ajenos. Y sabemos lo que pasó en los últimos 20 años con nuestro Brasil. No queremos que la corrupción y el robo regresen a nuestra patria. Lo que pasó en Petrobras. En cinco refinerías, el desviado o enterrado en obras inacabadas, ronda los R $ 230 mil millones. Ya no queremos eso para nuestro Brasil. En lo que respecta a la propiedad de la vivienda, este recurso ciertamente podría construirse en alrededor de 2 millones de viviendas propias para nuestro gente que tanto ha sufrido en nuestro Brasil

En cuanto a la gestión de la pandemia de coronavirus, culpó a los gobernadores por adoptar medidas restrictivas con el fin de disminuir el número de contagios.

"Esto no tiene precio, poder atender a los más humildes, ya que el año pasado asistimos a 68 millones de personas con asistencia (de emergencia). El gasto del año pasado en asistencia equivale a 13 años de Bolsa Familia. ¿Y por qué hicimos esto? Gobernadores como éste, de este estado, que simplemente ordenaron cerrar negocios, decretaron encierro y toque de queda", sostuvo Bolsonaro.

Reforzando las críticas al gobernador de Ceará, Camilo Santana del PT, Bolsonaro agregó:

Los más humildes que no tenían ingresos fijos y no eran servidores públicos fueron arrojados al pozo de la miseria cercana. No tenían forma de sobrevivir, trabajaban mucho en la mañana para poder alimentarse por la noche. Estas medidas (tomadas) por algunos gobernadores, entre ellos en este estado, fueron, además de desconsideradas, muy mal recibidas por la población. Enviarlos a quedarse en casa sin proporcionar ingresos para su subsistencia, esto es más que un mal, es un acto criminal

Por último, el mandatario reiteró a los ciudadanos de Ceará que el programa Bolsa Familia recibirá un aumento de, al menos, el 50%.

"Esta semana presentamos dos propuestas para la Bolsa Familia, para que haya al menos un reajuste del 50%. Sabemos que la inflación ha llegado a nuestro país, como ha llegado a todo el mundo. La pandemia ha desequilibrado la economía y ahora estamos intentando, de esta manera, para atender a los más necesitados, esa política que adoptaron los gobernadores con este 'quédate en casa y luego veremos la economía', la cuenta ya viene", concluyó.

Aunque el discurso tenga un claro tinte de campaña, el presidente negó que estuviera haciéndola.

No estamos aquí en campaña. Al contrario, estamos en un acto oficial de extrema humanidad para ayudar a los más necesitados

Ceará es el tercer colegio electoral más grande del nordeste de Brasil, con 6,5 millones de votantes. El estado también será destino del expresidente Lula en agosto para hacer campaña de cara a las elecciones del 2022.