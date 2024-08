Israel mató a líder del 'enemigo' en Cisjordania y Hamas exageró su popularidad

Al menos así, lo afirmaron las FDI, en base a documentos confiscados de Hamas que habría falsificado secretamente sus niveles de apoyo público en encuestas realizadas por el Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), con sede en Ramallah y datos de los sondeos de Khalil Shikaki, considerado el muestrario más fiable de la opinión pública palestina.

image.png infografía de las FDI que se basa en documentos que encontraron en la Franja de Gaza.

Antes de exponer las brechas asombras entre lo real y “dibujado”, cabe destacar que las FDI dijeron que los documentos no prueban que el PCPSR estuviera cooperando con Hamás, sino más bien que el grupo terrorista estaba llevando a cabo acciones clandestinas para influir fraudulentamente en los resultados de las elecciones, según supo The Times Of Israel.

¿Cómo los manipuló?

“En la Franja de Gaza, la empresa utiliza recolectores de datos locales para realizar encuestas en áreas residenciales y refugios para palestinos desplazados, y se cree que Hamás pudo aprovechar esto para manipular los resultados que luego envió a Shikaki”.

Los supuestos documentos del aparato de seguridad de Hamás que según los militares fueron encontrados en Gaza, mostraban los resultados de una encuesta del PCPSR de marzo de 2024 , con los supuestos datos originales y las cifras falsificadas.

Igual es necesario aclarar que estos resultados, por más falsificados que estén, no reflejan el actual apoyo de Hamas, que seguramente creció en esos 7 meses con la salvaje ofensiva contra los musulmanes de Israel en toda Gaza, Cisjordania y el Líbano.

El documento titulado “resultado corregido” —la cifra que se publicó— dio un índice de aprobación de Hamás en Gaza del 62 %, en comparación con lo que se denominó el “resultado real” del 31,9% de apoyo; el índice de aprobación “corregido” del jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, fue del 52%, frente al 22,1% de apoyo “real”; y hubo un índice de aprobación “corregido” del 71% para la embestida del 7 de octubre, frente al 30,7% “real”. Correcciones muy burdas.

“Los resultados de la encuesta han sido revisados de acuerdo con las prácticas seguidas en encuestas anteriores y los resultados han sido enviados por la fuente al centro en Ramallah. Nota: Los resultados reales de la encuesta adjunta son confidenciales y están destinados a una distribución limitada”, reza el documento.

Sin embargo, el propio encuestador palestino Khalil Shikaki, cuyos resultados habrían sido falsificados, manifestó que era “muy improbable” que ese acto de Hamas.

image.png El propio encuestador palestino Khalil Shikaki, cuyos resultados habrían sido falsificados, manifestó que era “muy improbable” ese acto de Hamas.

“Nuestro equipo de Gaza trabajó con nosotros durante más de 20 años, pero investigaremos todas las denuncias como parte de nuestro compromiso de garantizar un control de calidad total".

Además, sostuvo que la denuncia de las FDI formaba parte de una “batalla por narrativas” entre el ejército y el grupo terrorista. “El centro no se involucra en la política, que es como yo lo veo: el ejército contra Hamás en la batalla por narrativas”.

En otro punto relevante de la encuesta sobre a quién votarían los habitantes de Gaza en una posible elección entre Abbas y el entonces jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, los documentos dieron a Abbas un “resultado corregido” del 22% (frente al 25,8% del “resultado real”) y a Haniyeh un 48% del “voto corregido”, frente al 21,3% “real”.

Las FDI también acusaron a Aljazeera por presentar los resultados falsificados en connivencia con Hamas vía "Brother Tamer Al-Misshal", un presentador palestino del canal con sede en Doha.

