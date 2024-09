Incendio Torre Grenfell: 72 muertes evitables por desidia y codicia

Otro caso en que las que las ganancias de las corporaciones, respaldadas por regulaciones del gobierno, se antepusieron a la vida de las personas.

Según el medio, 58 personas y 19 empresas y organizaciones están bajo investigación, sin embargo, los procesos judiciales -incluso por homicidio corporativo y fraude- aún están a años de distancia debido a la complejidad y la necesidad de considerar el informe de la investigación.

Un bombero que combatió el fuego ese atroz día, en diálogo con la BBC este miércoles, contó detalles espeluznantes: “En ese momento, como bomberos sobre el terreno, no teníamos ni idea de que el edificio no estaba construido como debía, que había zonas comprometidas, que las puertas cortafuegos no estaban instaladas, que los respiraderos de humo no se abrían, que el exterior del edificio estaba cubierto de gasolina, un material inflamable que arde rápidamente, y que los alféizares de las ventanas no estaban instalados correctamente. Había una lista catastrófica de fallos en el edificio y en ese momento no teníamos a nuestra disposición ninguna de esas informaciones”.

7 años después de la tragedia de Grenfell, miles de personas viven con miedo al incendio del revestimiento. Recientemente la viceprimera ministra, Angela Rayner calificó de “demasiado lentos” los esfuerzos para retirar los revestimientos inseguros tras informar la identificación de 4.630 edificios con el revestimiento puesto de los cuales más del 50% de ellos ya han comenzado los trabajos de rehabilitación.

El premier británico Keir Starmer pido disculpas en nombre de la nación: “Quiero empezar pidiendo disculpas en nombre del Estado británico a todos y cada uno de ustedes y, de hecho, a todas las familias afectadas por esta tragedia. Nunca debió haber sucedido. El país no cumplió con su deber más fundamental de protegerlos a ustedes y a sus seres queridos, las personas a las que estamos aquí para servir, y lo lamento profundamente".

Fuego mortal

Una falla eléctrica en un refrigerador en un apartamento del cuarto piso provocó el incendio, según las investigaciones. Las llamas voraces se propagaron por la torre cubierta con revestimiento (paneles exteriores diseñados para mejorar la apariencia y agregar aislamiento) hechos de material compuesto de aluminio inflamable que actuaba como fuente de combustible.

image.png El edificio humea tras el incendio.

Según The Guardian, los desgarradores relatos, incluidas grabaciones de quienes fallecieron mientras esperaban el rescate tras recibir las instrucciones oficiales de “quedarse en el lugar”, provocaron furia y un examen de conciencia nacional sobre las normas de construcción y el tratamiento de las comunidades de bajos ingresos.

Se condenó a las empresas que fabricaron y vendieron el revestimiento o su aislamiento de espuma: Celotex, Kingspan y Arconic Architectural Products, la filial francesa de la empresa estadounidense Arconic.

La culpa recayó sobre los implicados en la remodelación de la torre con el revestimiento inflamable: el arquitecto Studio E, el contratista principal Rydon y el subcontratista de revestimiento Harley.

