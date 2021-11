Francia: Éric Zemmour lanza oficialmente su candidatura

https://twitter.com/descifraguerra/status/1465647108309069830 Hoy Eric Zemmour será entrevistado en el canal TF1 a las 20 horas. Su entorno asegura que pondrá énfasis en el "gran remplazo", una teoría que asegura que la civilización occidental, está en un proceso de sustitución por la población musulmana.pic.twitter.com/rfT1Du72gL — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) November 30, 2021

“Ya no es el momento de reformar Francia, sino de salvarla”, dice Zemmour en el anuncio de su candidatura. “Por ello, he decidido solicitar vuestros sufragios para convertirme en presidente de la República. Para que nuestros hijos y nietos no conozcan la barbarie, para que nuestras hijas no lleven velo y nuestros hijos no estén sumisos, para que podamos trasmitirles Francia tal como la hemos conocido y recibido de nuestros antepasados”.