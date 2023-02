"En Venezuela gobierna una mentalidad marginal"

Chávez como un líder inigualable con mucho carisma y capacidad de trabajo avanzó en esa dirección y se puede encontrar de manera mas definida en el Plan de la Patria, su propuesta de gobierno para 2013-2019. Recuerdo que Chávez elaboró de su puño y letra, por lo menos los objetivos históricos, y en ese documento está uno de los legados políticos de Chávez donde se exponían los 6 objetivos y sus desarrollos por áreas específicas alcanzado a ser, por primera vez en 50 años, un plan nacional propio. (…)

Cuando Maduro asalta el poder, y digo asalta, porque él se hace violenta y rápidamente del control de todas las instituciones del Estado, y en su ejecución se evidenciaba que era un plan preconcebido desde antes de la muerte de Chávez, y que ahora nos damos cuenta que ese era el verdadero chavismo sin Chávez, gente interna esperando el momento para hacerse del poder. Nosotros no nos dimos cuenta de eso y creo que es una autocrítica que nos merecemos. Optamos por preservar la unidad del chavismo. Yo presencié, primero con incredulidad cómo Maduro empieza a dar un giro a la derecha en las políticas públicas, y es allí cuando se inicia una crisis económica profunda. (…)

A mi me tocó, por 4 meses, ser vicepresidente del área económica con Maduro y le hice más de 14 documentos con propuestas revolucionarias para evitar que se desencadenara la crisis, por ejemplo, levantar el control de cambio, renegociar los términos de la deuda, en fin un conjunto de medidas a las cuales él se negó, y no sólo se negó sino que me destituyó y prefiere entregar la economía nacional al capital. El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha, no tengo dudas.

A mi me llama la atención que el “paquetazo” que anunció Maduro, un conjunto de medidas neoliberales, el 28 de agosto del 2018, eran coincidentes con las medidas de Macri, donde afirma en su discurso que hay que achicar el déficit fiscal y eso no es otra cosa que reducir la carga social del Estado venezolano y a partir de allí todas las conquistas de los trabajadores fueron desconocidas. Y evidentemente ha fracasado. (…)

A la par del paquetazo vino una fuerte represión al igual que una intervención militar de todas las empresas del Estado venezolano colocando al frente a militares de derecha (…) La crisis actual es consecuencia de una regresión y el “derrocamiento de Chávez” y la instalación de un modelo capitalista atrasado, depredador y antiecológico.

Es necesario precisar algunas cosas, afirmabas que en el Plan de la Patria de Chávez se establecían las bases estratégicas y tácticas y posterior a su muerte ese proyecto se desvanece. Pareciera que el gobierno de Maduro ha desmantelado el proyecto de Chávez, al menos eso se evidencia en los indicadores de gestión, la crisis migratoria, y el hastío de la gente en relación a la política. En este contexto ¿Qué medidas tomar para salir de la crisis?

Yo fui jefe de movilización de las campañas electorales de Chávez desde el 2004 hasta el 2012, y conocía muy bien el sentimiento del pueblo chavista, cómo se movilizaba, que lo impulsaba y siempre decía que más que los medios para que la gente se movilizara había que darle las razones. La motivación del pueblo siempre fue clave, y con la muerte de Chávez esa motivación comienza a mermar y se evidenció en la votación de abril del 2013, se perdieron mas de 900 mil votos (…)

Durante esa transición, la oposición venezolana se lanzó a la calle con lo que llamaron “La Salida” y en ese punto de inflexión Maduro aprovecho para desarrollar un gran plan de manipulación, y eso es un problema que tiene la izquierda latinoamericana y europea, pensando que hay que apoyar a Maduro porque sino viene la extrema derecha al poder, porque si no vienen los gringos, etc. No, con esa excusa y ese chantaje la izquierda ha cerrado los ojos a la violación de los DDHH, con la entrega del petróleo. Conozco gente que tuvo altas responsabilidades en otros gobiernos de izquierda de la región que trabajan para Maduro y participan de lo que sucede. Y cualquiera puede darse cuenta que en Venezuela ya no hay una revolución, allí hay torturados y eso no tiene justificación alguna. Maduro ha sabido manipular el miedo y ese sentimiento del pueblo sobre las amenazas posibles, pero no se dan cuenta que la derecha ya llegó, es Maduro en el poder. (…)

Hay que hablar de la violencia como parte de este proceso, en el primer informe que hizo la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, reporta la existencia de 14 mil ejecutados en los barrios populares en esas operaciones policiales que hacía Maduro.

Esta gente ha logrado hacer lo que nadie pensaba que era posible, derrotar a Chávez con las propias consignas y su mismo nombre, una manipulación horrible. Entonces, el pueblo venezolano está en la peor crisis de su historia, en una confusión tremenda, en una desmotivación y eso se traduce, en algo que quiere Maduro, que la gente no participe, él está feliz. (…)

Lo primero que hay que hacer es definir bien los campos, Maduro tiene ya 9 años en el poder, es necesario definir los campos ideológicos, Maduro es un gobierno de derecha y un mal gobierno de derecha, un incapaz, no puede seguir en el poder.

¿Cómo se sale de la crisis con un país y una industria petrolera quebrada? ¿Puede PDVSA hacerlo o es necesario entregársela a otras empresas?

Los que están tratando de vender esa idea, entre ellos Maduro, que no hay manera de sacar petróleo y que deben venir las trasnacionales y que todo fue culpa de la corrupción del gobierno de Chávez, todos esos que impulsan esas ideas, están tratando que aceptemos que 100 años después las trasnacionales vuelvan a llevarse el petróleo como les da la gana. Las sanciones son la excusa perfecta para su ineficiencia, porque en un país de sanciones con Ferrari, bodegones, Lamborghini, es un bloqueo extrañísimo. Ahora la OFAC (Departamento del Tesoro de EEUU), le permite a la Chevron volver a explotar petróleo, pero sin pagar regalías ni impuestos, ni participación a Venezuela, es decir, tienes que sacar petróleo como a principio del siglo XX y Maduro contento con eso. (…)

Lo que buscan es apoyo político en EEUU, tienen un poderoso lobby con los tenedores de bonos (Maduro les debe mas de 70 mil millones de dólares) y con las trasnacionales interesadas en echarle mano a la primera reserva mundial de petróleo. Ellos identifican que a ese gobierno débil, cómo alguien que es capaz de hacer todo para obtener un poco de respaldo político y reconocimiento. ¿Quién se iba a imaginar que la administración de Biden liberaría a los narcosobrinos de Maduro y Cilia? (…)

Pero volviendo a la inversión en PDVSA, el mejor ejemplo es el paro petrolero del 2002, en tan solo 3 meses logramos recuperar la producción que había quedado en 23 mil barriles día luego del paro y logramos llevarla a 3 millones. Así que el problema no es técnico es político. (…)

Ahora volviendo a lo que hay que hacer para salir de la crisis. Del lado de la oposición, debe quitarse el odio y la irracionalidad de los liderazgos que no quieren dialogar para salir de Maduro. El odio es un instrumento que limita la participación política. Al final el resultado del odio es que el 80% de la población está al margen de la política. Y a Maduro el odio lo alimenta. Pero las sociedades no se suicidan, es insostenible esta situación en el largo tiempo. Maduro sigue allí producto de una increíble inconsistencia de la oposición, la confusión de la izquierda, una intromisión de factores económicos y políticos y el pueblo el que paga eso.

¿Crees que este nivel de crisis, el desmantelamiento de los logros del gobierno de Chávez, la represión, el hambre, el control a través del Sistema Patria, es un plan político o simple improvisación? ¿Dónde ha quedado ese pueblo que le reclamaba a los funcionarios de Chávez y que ahora parecen haber desaparecido?

Yo creo que ha sido parte de un plan político, recuerdo bien eso que mencionas sobre la interpelación del pueblo a los ministros, Chávez veía que la interacción entre el pueblo y sus ministros era muy importante para calibrar la situación. Chávez me decía que los problemas del pueblo hay que buscarlo hasta debajo de las piedras, porque la gente se acostumbra a vivir con ellos y se naturalizan. Ahora hay un síndrome en Venezuela que se puede llamar el Síndrome “Por lo menos”, es decir, la gente dice: No hay luz, pero por lo menos llega cada 4 horas, y así infinidad de situaciones, un conformismo total. (…)

Con Chávez funcionaba en el seno del pueblo el “usted puede”, y decía, usted puede reclamar y ser escuchado, usted puede interpelar a Chávez o sus ministros y así la gente decidía su presente y cambiaba su futuro. Para Maduro eso es subversivo y comenzó a aniquilarlo desde el primer día. Eliminó todas las misiones sociales y así golpear el tejido social dónde se ejercía una nueva consciencia de participación. Luego instalaron mecanismos de control social con asesoría externa, la represión, la tortura, etc. (…) además, desmantelaron el sistema de distribución de alimentos y lo sustituyeron por la bolsa de comida y los CLAP (Comités locales de Abastecimiento y Producción), pero todos esos proyectos del madurismo vienen acompañados de negocios para sus socios y aliados. Es muy perverso porque son mecanismos de control y nueva distribución de los recursos para la creación de la nueva élite. (…)

Yo creo que el chavismo tiene su papel que jugar, la oposición tiene que dejar atrás el odio y la intolerancia, pero los venezolanos tenemos que ensayar una formula unitaria como la que se realizó cuando se derrocó la dictadura de Pérez Jiménez (1958) y he propuesto la formula de la Junta Patriótica, que cuando se ensayó estuvo constituida por los comunistas, Acción Democrática, COPEI, URD y los militares, nadie puede dejar afuera a los militares. Tenemos que rescatar la institución militar que esta secuestrada por un generalato corrupto, porque el problema de Maduro es contra los chavistas, los militares patriotas, la oposición, es un conflicto generalizado. (…)

Para ir cerrando te pregunto dos temas: ¿Es posible vencer al odio de la oposición y a la resistencia del chavismo para lograr articular una salida común de la dictadura, es viable la idea de la Junta Patriótica? Y, por otro lado, menciona 5 medidas que tomarías en el hipotético escenario que seas gobierno.

He planteado la idea de la Junta Patriótica en el chavismo y en la oposición y ha tenido mucha aceptación, luego de 20 años del ojo por ojo en el país todos estamos tuertos y entonces perdimos todo. Creo que debemos repensarnos como país. Es necesario hacer como en el 1958 en Venezuela o en el 1990 en Chile para el referéndum que posibilitó la salida de Pinochet, dejaron las acusaciones de lado y se concentraron en terminar con la dictadura. Hay que hacer eso en Venezuela y hacerlo por la vía constitucional, y allí están todas las posibilidades para salir del gobierno.

Pero creo para esta “unión” hay que hacerlo en base a un programa mínimo, por ejemplo, en Italia luego de la derrota del fascismo se hizo un plan entre todos los factores políticos para una transición y un plan de reinstitucionalización, luego vino el juego democrático en plenitud. Pero nosotros, a diferencia de otros países ya tenemos muchos pasos adelantados, te menciono los 5 aspectos centrales:

1.- La plena vigencia de la constitución (la de 1999), que ha sido defendida por el pueblo a lo largo de estos años y que Maduro quiere derogar. Contamos con una constitución ampliamente democrática (…)

2.- El petróleo. Debemos estar de acuerdo en que el país debe ejercer la plena soberanía sobre el manejo del principal recurso natural, de lo contrario no podremos salir de la crisis. Debemos resistir la tentación de caer en el juego de los intereses trasnacionales que quieren apropiarse de nuestro petróleo. Esta es nuestra gran palanca para asegurar salir del hueco en el que nos metió Maduro. ¿Qué vamos a hacer con los recursos del petróleo? Y aquí hablamos de cuál será nuestro modelo de desarrollo, que eso debe ser una discusión posterior, pero que en primer término debemos acordar. (…)

3.- Dar prioridad al restablecimiento de los derechos sociales del pueblo y atender esa crisis con todos los recursos disponibles. Te doy un ejemplo, en la actualidad PDVSA produce 686 mil barriles días, si a eso se le descuentan los 100 mil que envían los iraníes y que se mezcla para venderlo, partimos que la producción real de Venezuela es de 550 mil barriles día, esa es la misma producción de Ecopetrol de Colombia y a la empresa colombiana le reportó, en el 2022, una ganancia de 30 mil millones de dólares. Entonces, en base a la misma producción, ¿Dónde están esos 30 mil millones en Venezuela?, ¿Quién se los quedó? Porque la gente no la ve. Entonces, volviendo a las medidas, el dinero que se produzca debe ser exclusivamente para atender la crisis, no para otra cosa. (…)

4.- La plena vigencia de las leyes venezolanas. Maduro desaplicó las leyes y acabó con el Estado de derecho, es necesario restablecer el imperio de la ley y terminar la violación de los DDHH, desmantelar los organismos criminales que instaló Maduro. (…)

5. Plan de reconstrucción del país. Debe existir un plan de motivación a los venezolanos para reconstruir y procurar la vuelta de los que se tuvieron que ir. Es necesario recuperar el capital humano que se ha ido. Dejar a un lado las expectativas personales y poner adelante el país. Es necesario reconstruir toda la institucionalidad del país. Debemos avanzar hacia un gobierno de muchos y no centrado en una persona. Es muy importante recuperar la majestad de la institución, restablecer la autoridad como una guía de la sociedad, gobernar con humildad y con la gente. Yo sigo reivindicando a Chávez como modelo de gestión, reconociendo errores, pero procurando siempre gobernar con el pueblo, pero lo primero es salir de este gobierno dictatorial. Dar la discusión a profundidad no en la superficialidad del insulto, evaluar la situación y tomar decisiones para dar soluciones. (…)

