En USA, cada vez menos "Dios bendiga América"

El cristianismo todavía domina la religión estadounidense en 2021, con el 63% de los adultos estadounidenses identificándose como tal. Pero su control históricamente férreo sobre la sociedad estadounidense se ha desvanecido en el siglo XXI.

Los cristianos de todas las denominaciones, incluidos los protestantes, los católicos, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los cristianos ortodoxos, superaron en número a los no religiosos en casi 5 a 1 en 2007. Ahora, la proporción está más cerca de 2 a 1.

El director del Instituto de Investigación sobre Religión Pública, Robert P. Jones, le dice al diario estadounidense The Washington Post:

A medida que la demografía religiosa y racial del país ha cambiado, particularmente durante la última década, el Partido Demócrata ha cambiado con los tiempos, mientras que el Partido Republicano sigue arraigado en el pasado. Para decirlo claramente, en términos de su composición religiosa y racial, el Partido Demócrata refleja a Estados Unidos de 30 años, mientras que el Partido Republicano refleja a Estados Unidos de 70 años

Aunque por el momento los religiosos son mayoría, en un futuro no muy lejano el Partido Republicano deberá cambiar sus estrategias para acercar a aquellos "no" religiosos y no seguir expulsándolos hacia los demócratas.