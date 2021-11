El mundo debate el impuesto a la carne, Argentina ya lo paga

No olvidemos que la industria de la carne también ha sido criticada después de que estudios vincularan el consumo excesivo de carne roja y procesada con enfermedades que van desde enfermedades cardíacas hasta cáncer.

El debate en Reino Unido

En un documento publicado por la Unidad de Perspectivas del Comportamiento del Departamento de Negocios, también conocida como Unidad Nudge, en el sitio web del gobierno británico, se sugería un impuesto sobre los "alimentos con alto contenido de carbono". Poco después fue eliminado del sitio.

En el texto también se planteaba un enfoque doble que incluiría "aumentar la disponibilidad relativa de alimentos a base de plantas". Además, sugería que a los niños se les podría proporcionar "valores predeterminados sostenibles" en las escuelas, y se podría alentar al público a usar recetas veganas cuando compren ollas y sartenes. A los estudiantes universitarios y a los que se mudan de casa por primera vez se les pueden ofrecer clases de cocina que eviten la carne de res y otros alimentos llamados con alto contenido de carbono, señalaba el documento.

También se pedía impuestos sobre el carbono en los vuelos y decía que los vuelos de negocios deben verse como una "indulgencia inmoral".

El documento ofrecía varias opciones para introducir un gravamen sobre la carne. Se propuso de manera más amplia un "impuesto al productor o al minorista" sobre los alimentos con alto contenido de carbono.

Pero los grupos agrícolas y ecologistas advirtieron que tal impuesto podría penalizar a los agricultores británicos al generar más importaciones de carne con mayor contenido de carbono o incluso alentar estándares más bajos de bienestar animal.

James Rebanks, un ganadero de ganado ovino y lechero y autor galardonado que ha escrito sobre la agricultura sostenible, dijo a Telegraph:

Un impuesto a la carne es una idea enormemente estúpida. Los alimentos procesados son lo que deberíamos estar imponiendo para asegurarnos de comer alimentos reales que sean más saludables para nosotros. Se trata de normas de bienestar, políticas comerciales y una regulación adecuada de acuerdo con nuestra ética, no un truco fiscal que penalice a mi granja cuando no es un problema Un impuesto a la carne es una idea enormemente estúpida. Los alimentos procesados son lo que deberíamos estar imponiendo para asegurarnos de comer alimentos reales que sean más saludables para nosotros. Se trata de normas de bienestar, políticas comerciales y una regulación adecuada de acuerdo con nuestra ética, no un truco fiscal que penalice a mi granja cuando no es un problema

Stuart Roberts, vicepresidente de la Unión Nacional de Agricultores, dijo que el documento "no considera el impacto potencial de penalizar la producción de carne local y sustentable mientras se permite la importación de carne que no se produce con los mismos estándares ambientales y de sustentabilidad".

Por su parte, de acuerdo con el diario británico, un portavoz del gobierno dijo: "Este fue un trabajo de investigación académica, no una política gubernamental. No tenemos ningún plan en absoluto para imponer el comportamiento del consumidor de esta manera. Por esa razón, nuestra estrategia Net Zero publicada ayer no contenía tales planes".

Un informe del instituto de investigación agrícola Rothamsted Research concluye que un impuesto a la carne roja para ayudar a frenar el cambio climático podría hacer más daño que bien.

El Dr. Taro Takahashi, economista agrícola de la Universidad de Bristol y Rothamsted Research, quien dirigió la investigación, dijo que las pérdidas económicas no solo serán soportadas por los ganaderos, sino también por todos los miembros de la sociedad.

Únicamente desde la perspectiva del cambio climático, nuestros resultados respaldan sin ambigüedades el hallazgo de todos los demás: que un impuesto a la carne roja puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, desafortunadamente, esto es solo la mitad de la historia, porque el mismo impuesto también podría forzar a las granjas de ganado a salir de la industria, incluso cuando los pastizales son en realidad el uso más sensato de la tierra en ese lugar en particular Únicamente desde la perspectiva del cambio climático, nuestros resultados respaldan sin ambigüedades el hallazgo de todos los demás: que un impuesto a la carne roja puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, desafortunadamente, esto es solo la mitad de la historia, porque el mismo impuesto también podría forzar a las granjas de ganado a salir de la industria, incluso cuando los pastizales son en realidad el uso más sensato de la tierra en ese lugar en particular

Takahashi agregó que, en lugar de un impuesto general, una mejor solución sería analizar qué áreas del país se mantienen mejor como granjas de ganado y ovejas, y cuáles se destinarían mejor a otros usos, como la producción de cereales, la agrosilvicultura y la provisión de ecosistemas.

Un nuevo estudio, publicado en Scientific Reports , modeló los impactos del impuesto a la carne en toda la economía por primera vez y estimó que, incluso con tasas impositivas moderadas propuestas anteriormente para el Reino Unido (19% para la carne y 11% para los lácteos), las pérdidas económicas del país ascenderían a 242 millones de libras esterlinas al año.

Mientras, en el resto de Europa...

Según un informe de Fitch Solutions Macro Research, la carne podría ser un objetivo de impuestos más altos dadas las críticas al papel de la industria en el cambio climático, la deforestación y la crueldad animal.

La idea aún está en pañales y enfrenta mucha oposición por parte de los grupos agrícolas, pero está emergiendo como una tendencia en Europa Occidental, dijo el grupo de investigación. Si los impuestos ganan fuerza, podría alentar a más personas a cambiar a proteínas de origen vegetal o de aves de corral y ayudar a impulsar la popularidad de los sustitutos de la carne.

"El aumento global de los impuestos al azúcar hace que sea fácil imaginar una ola similar de medidas regulatorias dirigidas a la industria cárnica", afirmó Fitch Solutions. Sin embargo, "es muy poco probable que se implemente un impuesto pronto en Estados Unidos o Brasil".

En Alemania, algunos políticos han propuesto aumentar el impuesto a las ventas de productos cárnicos para financiar mejores condiciones de vida del ganado. Una encuesta para el grupo de medios Funke mostró que la mayoría de los alemanes, o el 56,4%, respaldaba la medida, más de un tercio la calificó de "muy positiva" y un 82% de los votantes a favor de los ecologistas Verdes. Se han presentado propuestas similares en Dinamarca y Suecia desde 2016, dijo Fitch Solutions.

Fitch afirmó que los precios de la carne de cerdo y de res en Europa occidental son relativamente bajos, por lo que cualquier impuesto adicional tendría que provocar un gran cambio en los precios minoristas para cambiar los hábitos de compra de los clientes.

¿Qué pasa en USA?

Según la Comisión Europea, USA es el segundo país (13.4%) con mayores emisiones de CO2 (que contribuyen con más del 1 por ciento cada uno al total mundial) entre 2018 y 2019. El primer lugar lo ocupa China con el 30.3% de la contribución de emisiones de CO2.

En suma, el país norteamericano se encuentra entre los principales países en consumo de carne por lo que sería exagerado pensar que promulgue un impuesto a la carne relacionado con el cambio climático, ya sea que se aplique a los productores o compradores de carne.

La presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, dijo que la organización ha estado pidiendo un impuesto a la carne desde principios de la década de 2000.

No se puede ser un ecologista carnívoro No se puede ser un ecologista carnívoro

Por ahora, la Administración de Joe Biden no ha señalado la posibilidad de ningún impuesto a la carne, ni siquiera de ningún esfuerzo para reducir el consumo de carne en USA. El gobierno está apuntando a las emisiones de metano, que son más potentes que las emisiones de carbono pero no duran tanto en la atmósfera: de otras industrias, incluido el punto en el que se captura el gas natural y, a veces, se produce una fuga.

En una sesión informativa virtual de la Asociación de Periodistas Agrícolas de América del Norte a principios de este año, el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo : "No hay ningún deseo, ningún esfuerzo, ningún comunicado de prensa, ningún documento de política, nada de eso, que respalde la noción de que la administración Biden va a sugerir que la gente coma menos carne".

¿Y Argentina?

En Argentina somos unos adelantados, pero acá no importa tanto el cambio climático.

Según un estudio semestral de "Composición de Precios" de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), el peso de los impuestos sobre el precio de la carne es cada vez más grande e impacta directamente sobre el bolsillo de los consumidores en nuestro país.

En ese sentido, indicó que el 28% de lo que se paga por el alimento corresponden a tributos. En el caso del kilo de carne, unos $149 corresponden a impuestos.

El estudio arrojó que la carne es el producto más condicionado por los tributos. De $531 de precio promedio por kilo, $149 corresponden a impuestos. Cabe destacar que para comprender como se va componiendo el precio, FADA tiene en cuenta todos los costos, impuestos y resultado que se obtiene en cada eslabón.

image (3).jpg

Del precio promedio de $531 por kilogramo, la cría representa $158 (30%), el feedlot $141 (27%), el frigorífico $35 (6%), la carnicería $47 (9%) y los impuestos $149 (28%).