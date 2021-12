Inconsistencias

Ecuador informó que no aplicará sanciones directas contra aquellos ciudadanos que decidan no vacunarse, sino que solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa. Es algo similar que con el pase sanitario impuesto en Argentina.

“Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados”, informó el Ministerio en un comunicado ante las dudas que ha despertado entre la ciudadanía un anuncio por la mañana por el que decretaba la vacunación como obligatoria.

El certificado de vacunación completa se exigirá en “eventos, cines, museos y otros” por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y se gestionará “a través de las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD)” y, por tanto, “ellos vigilarán su cumplimiento”.

La prohibición de acceso no se podrá aplicar ni en lugares de trabajo, ni en hospitales, “ni a los estudiantes para acceder a una institución” educativa.

El gobierno de Ecuador apunta a frenar la ola de contagios provocada por la variante ómicron y apalanca su decisión en que otros países han tomado medidas similares, como por ejemplo, en la Unión Europea (UE) se ha establecido un pasaporte verde para ingreso a restaurantes.

Victoria para Florida

Un juez federal de USA dio luz verde a una moción preliminar a favor del estado de Florida en la batalla que libra contra el mandato de Joe Biden para que todos los contratistas federales estén vacunados contra el Covid-19. La procuradora general de Florida, Ashley Moody, se manifestó contra el requisito de las vacunas; luego de que el estado interpuso una demanda judicial bajo el argumento de que la orden excede la autoridad del presidente.

Moody alegó en la demanda, interpuesta en octubre, que la orden atentaba contra Florida en vista de que hay agencias estatales que mantienen contratos con el Gobierno federal.

Florida se encuentra en un rebrote de Covid-19. En Baptist Health Boca Raton Regional Hospital, el Departamento de Emergencias registró un aumento del 25% en pacientes el lunes 20/12 con respecto a solo una semana antes.