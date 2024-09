Crisis en Servicio Secreto tras el 2do intento de asesinato a Trump

La principal conclusión a la que todos llegaron en USA es que Trump debería recibir una cobertura de nivel presidencial tras estos dos intentos de magnicidio. Él mismo solicitó más asignaturas y recursos el lunes (16/09).

image.png

Rowe dijo a los periodistas que el partido de golf de Trump del domingo no fue anunciado al público, lo que significa que la agencia no realizó un intenso operativo de seguridad de antemano.

El domingo, un agente del Servicio Secreto localizó al presunto pistolero en el campo de golf de Florida y divisó el cañón de su rifle tipo AK-47. El agente abrió fuego y lo alejó antes de que pudiera ver directamente a Trump o disparar. El sospechoso, Ryan Routh, fue detenido poco después.

“Estaba jugando al golf con algunos amigos, era un domingo por la mañana y hacía un tiempo muy tranquilo, todo era hermoso, era un lugar agradable. De repente, oímos disparos en el aire, supongo que cuatro o cinco, y sonaban como balas. Pero, ¿qué sé yo de eso? El Servicio Secreto supo inmediatamente que eran balas y me agarraron”, relató Trump en redes sociales.

“Todos nos subimos a los carritos y avanzamos bastante bien. Yo estaba con un agente y el agente hizo un trabajo fantástico. No había duda de que estábamos fuera de ese campo. Me hubiera encantado meter ese último putt, pero decidimos salir de allí”.

Servicio Secreto en la mira

Según supo Reuters, el Servicio Secreto de Estados Unidos está operando con alrededor de 400 empleados menos de los que el Congreso ha autorizado, según muestran los registros gubernamentales.

La promesa de aprobar fondos adicionales al servicio Secreto por parte de los demócratas y republicanos del Congreso en las próximas semanas no servirá de mucho a corto plazo para solucionar la escasez de personal que obliga a los agentes a trabajar muchas horas en situaciones de mucha presión.

El Servicio Secreto empleaba a 7.879 personas en febrero, la cifra más reciente disponible. Un director anterior de la agencia, James Murray, presentó al Congreso en 2022 un plan para tener 8.305 empleados en un año y 10.000 en 2027.

Aunque el Congreso aumentó el presupuesto del Servicio Secreto en un 9% este año para tener en cuenta las elecciones de 2024, la agencia no puede aumentar rápidamente su personal. La naturaleza exigente del trabajo significa que, por lo general, solo se contrata al 2% de los solicitantes, según informó la agencia británica.

image.png

Asimismo, la agencia ha tenido problemas para retener a los agentes muchas veces atraídos por empleos mejor pagos en el sector privado. "El Servicio Secreto no tiene los recursos, no tiene los cuerpos", afirmó el ex agente Bill Gage en una entrevista.

Joe Biden reconoció que el Servicio Secreto necesita más personal para cumplir con sus tareas y que es necesario la realización de algunos ajustes.

El 13 de julio el expresidente resultó herido en una oreja durante un acto en Pensilvania tras recibir disparos de un joven luego abatido. Unos días después la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció tras verse obligada a admitir su responsabilidad en el "mayor fracaso operativo" de la agencia "en décadas". Al menos cinco de sus agentes fueron desvinculados de manera temporal.

Expertos en Seguridad sostienen que el Servicio Secreto debe elevar su nivel de protección a sus máximas capacidades, incluyendo la ampliación del perímetro alrededor de Trump.

Beth Celestini, ex agente del Servicio Secreto que anteriormente protegió al presidente Barack Obama, en diálogo con The New York Times dijo que le preocupaban los “informes de que el sospechoso supuestamente estuvo entre los arbustos durante 11 horas”, y agregó que “el Servicio Secreto tiene protocolos que, de haberse aplicado, deberían haber descubierto a este sospechoso antes del incidente”.

Más contenido de Urgente24

Ella Purnell, protagonista de 'Fallout' y 'Yellowjackets', celebra hoy sus 28 años

Por qué Lionel Messi podría arruinar la vida de Boca y River

La miniserie de Netflix que se lleva todos los aplausos

Por qué Chiqui Tapia será reelegido presidente de AFA sin necesidad de votación