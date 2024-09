Conmoción en Italia: El horror de los bebés enterrados en el jardín

“Estoy completamente aturdido. Todavía no me he dado cuenta de lo que pasó. Y, sobre todo, ya no sé a quién conocí, quién era Chiara", declaró Samuel, exnovio de Chiara Petrolini, acusada de asesinatos premeditado y ocultación de cadáveres tras el hallazgo de dos bebés enterrados en el jardín de su casa en Traversetolo, Parma (Italia).