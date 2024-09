Suiza: Incautan polémica cápsula suicida y detienen a varias personas

Cápsula suicida y eutanasia

La ley suiza permite el suicidio asistido siempre que la persona se quite la vida sin “ayuda externa” y quienes ayuden a la persona a morir no lo hagan por “ningún motivo egoísta”, según un sitio web del gobierno. Pero el país europeo se ha visto sacudido por una polémica en torno a este invento.

Exit International, un grupo de suicidio asistido con sede en los Países Bajos, reconoció que está detrás del dispositivo impreso en 3D cuyo desarrollo costó más de un millón de dólares. 2 meses atrás, la organización promotora The Last Resort (El último recurso) dijo que la cápsula podría utilizarse por primera vez a finales de este año en Suiza.

Philip Nitschke, un médico australiano detrás de Exit International, su organización había recibido asesoramiento de abogados en Suiza de que el uso del Sarco sería legal en el país.

Sin embargo, según medios europeos, Sacro no cumple con los requisitos necesarios de seguridad y no había sido autorizada por las autoridades suizas.

image.png Sacro en un evento de promoción.

Un fiscal estatal en Schaffhausen, Peter Sticher, advirtió a los abogadso de la organización que cualquier operador de la cápsula podría enfrentar procesos penales si se utilizaba allí, y cualquier condena podría acarrear hasta 5 años de prisión.

De acuerdo con la Consejera Federal de Salud, Elisabeth Baume-Schneider, la cápsula no es compatible con la ley y no entra dentro de la categoría de los productos seguros. Por este motivo no puede ser comercializada, según supo ABC.

De acuerdo con los fiscales suizos, la cámara sellada ofrece una alternativa de suicidio asistido diferente a la que ya existe por ingestión de una sustancia letal.

En junio, el director de The Last Resort, Florian Willet, declaró que Sarco ofrece “un espacio seguro donde morir pacíficamente”. ”No puedo imaginar una forma más hermosa de respirar aire sin oxígeno hasta caer en un sueño eterno”.

