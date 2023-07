Concilio de Lula con "Centrao" y alianza con exbolsonaristas

Y agregó en el vivo a través de su red social: “Y es normal que, si estos partidos nos quieren apoyar, quieren participar en el gobierno, uno trata de buscar un lugar donde ponerlo para darle tranquilidad al gobierno en los votos que necesitamos para mejorar mejor el funcionamiento de Brasil”.

El jefe del Ejecutivo aclaró entonces que le corresponde a él elegir qué carteras y ministerios incluirá en las negociaciones para atraer nuevos partidos como coalición con el gobierno:

No es el partido que quiere llegar al gobierno el que elige el ministerio. Quien elige el ministerio es el Presidente de la República. Quien nombra el ministerio es el Presidente de la República, quien ofrece el ministerio es el Presidente de la República

El presidente además reconoció que negocia con el Partido Progresistas (PP) y con el Republicano (PRB), que apoyaron la campaña de reelección de Bolsonaro y con dirigentes que son pastores evangélicos en el caso del PRB. También está negociando con el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Unión Brasil (UB) y Partido Social Democrático (PSD) que cuentan con dirigentes opositores como el ex juez y senador Sergio Moro que se corrió de la grieta entre lulistas y bolsonaristas.

Lula no habla con el centrão. Lula habla con los partidos políticos individualmente. Puedo hablar con el PP, puedo hablar con la União Brasil, con los partidos que están en la base, pero no reúno al centrão. El centrão no existe. El centrão es una reunión de un grupo de partidos en determinadas situaciones

