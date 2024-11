Caída de Manuel Monsalve: Desmayo y prisión preventiva por violación

El peritaje del Servicio Médico Legal parece ser uno de los elementos clave en la investigación. Según el medio La Tercera, eso indicaría la existencia de lesiones en la presunta víctima.

Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, se presentaron pruebas periciales que incluyen el análisis de ADN encontrado en la ropa de la denunciante, videos y testimonios de testigos.

“Se obtuvo una huella genética mezclada, de dos contribuyentes. Respecto de uno de los contribuyentes se encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia, y se determinó que es 83.000 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética del imputado a que corresponda a otra persona”, indicó el juez Cayul.

En adición, el magistrado también manifestó respecto al estado psicológico de la víctima que sufre estados de llantos constantes, incluso, con presencia de ideación suicida que la funcionaria ha manifestado a cercanos.

Monsalve, que renunció a su cargo el pasado 17 de octubre tras las primeras acusaciones, enfrenta una posible pena de 15 años de reclusión mayor, según determinó Cayul, que fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Gabriel Boric y sus ministros han estado en el ojo de la tormenta desde la revelación del escándalo. El presidente demoró dos días en echar a Monsalve pese a la gravedad de la denuncia, y la subsecretaría del Interior habría mal usado gastos reservados. Asimismo, el Ministerio Público investiga una posible obstrucción a la investigación -pues Monsalve tuvo acceso a las cámaras de seguridad de su hotel, lo que podría constituir delitos contra las leyes de Seguridad del Estado e Inteligencia.

La oposición le recriminó tras la filtración de su comparecencia ante la justicia: “Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá. Además, me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”.

“Me dice que el día 22 de septiembre pasado, salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del 2º pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella”.

El primero en abrir los cuestionamientos fue el líder republicano, José Antonio Kast, “¿Por qué no lo echó entonces? Cada vez se complica más y la verdad tarde o temprano saldrá a la luz”.

Según ExAntena, el viaje al sur de Monsalve un día previo a su renuncia y uno después de la denuncia, es uno de los capítulos más controvertidos del caso respecto a por qué se autorizó viajar al subsecretario, incluso ocupando vehículos y un avión institucional, tras lo cual retomó el jueves su agenda normal de trabajo (hasta que se filtró la investigación de la Fiscalía en La Segunda).

Otro nombre que saltó a primera línea del círculo de Boric es el del sociólogo Camilo Araneda, actual jefe de la unidad de gestión de conflictos de la División de Gobierno Interior, órgano dependiente del Ministerio del Interior.

“Araneda es uno de los 4 funcionarios de La Moneda a quienes la presunta víctima le contó los hechos, antes de presentar la denuncia. No está claro qué consejo le dio Araneda ni si él compartió la información con terceras personas. Forma parte de uno de los grupos de amigos más cercanos del Mandatario, conocidos como “los magallánicos”. También participa en asados informales con el Presidente”, escribió Ex Antena.

