[Trató] de entorpecer las investigaciones con tesis de robo, confundiendo a la policía, dirigiendo a la policía por camino distintos a aquellos en los que, de hecho, encontrarían la verdad de los hechos

Y agregó:

La relación entre la diputada y su exmarido, a la luz de las conversaciones interceptadas, se había prolongado durante mucho tiempo, había estado en mal estado durante mucho tiempo, y había ido mal, hasta que tomó este trágico final

El pastor murió en 2019 al recibir 30 tiros en el garaje de su casa en Niteroi, Río de Janeiro. Nueve de ellos en la zona de los genitales. La diputada informó entonces que su esposo había sido asesinado en el marco de un asalto.

Sin embargo, dos Santos fue imputada ante la Justicia de Río, acusada de haber orquestado el asesinato de su esposo con la complicidad de 7 de sus 55 hijos, de los cuales 51 son adoptivos. La Fiscalía ordenó en 2019 la detención de Flávio dos Santos Rodrigues, hijo biológico de la diputada, como presunto autor del homicidio, y Lucas César dos Santos, hijo adoptivo, encargado de comprar el arma.

Sin título.jpg Flávio y Lucas dos Santos son imputados por la muerte de su padre.

¿Qué dijo la acusada?

Dos Santos dijo que la opinión de los diputados se basó en "palabras sin pruebas" y defendió su inocencia.

Si me voy de aquí hoy, me iré con la cabeza en alto porque sé que soy inocente y todos sabrán que soy inocente. Mi inocencia será probada. Seguiré luchando para garantizar mi libertad, la libertad de mis hijos y de mi familia, que también está siendo agraviada con todo lo que está pasando. Mi familia está sufriendo. Mi familia está siendo juzgada

Además, la líder evangélica sostuvo que sus hijos "cometieron errores", pero no todos.

Hubo hijos míos que cometieron errores, pero no todos. Pero toda mi familia está siendo criminalizada. No puedo ni debo pagar por los errores de nadie. Los Flordelis aquí están destruidos

Finalmente, dos Santos concluyó: "Deconstruyeron mi imagen llamándome bruja. Estas son cosas que yo no soy. Yo sirvo a un Dios que es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y el mío también".