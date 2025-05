Bill Gates quiere morir pobre: Donará toda su fortuna a los necesitados y enfermos

Más allá del anuncio, Gates se metió en una polémica directa con Elon Musk, a quien acusó de liderar los recortes de la USAID (la agencia de cooperación estadounidense) a través del ficticio Departamento de Eficiencia Gubernamental, apodado "Doge". "Estos recortes no solo van a matar niños, van a matar a millones de niños", dijo Gates. Y apuntó sin filtro: "No esperás que la persona más rica del mundo haga eso."

image.png Criticó a Elon Musk por los recortes en la USAID, señalando que podrían matar a millones de niños, y reafirma su compromiso con la lucha contra la pobreza.

Contó, además, que Musk difundió falsamente que un hospital en la provincia de Gaza, Mozambique, financiado por USAID, estaba comprando preservativos para Hamás, algo que Donald Trump también replicó. "Estoy decepcionado de que [Musk] haya hecho recortes abruptos y los haya presentado de forma injusta, diciendo que se gastaba dinero en Gaza, cuando en realidad era para prevenir que madres infecten a sus bebés con VIH”, explicó.

Gates insistió en que todavía hay esperanza gracias al avance científico. Mencionó proyectos en salud, educación, y agricultura, como curas accesibles para el VIH y la anemia falciforme, o mejores semillas, vacas y gallinas para combatir la desnutrición infantil en África. "Estoy en condiciones de decirles a los científicos: ‘Avancen a toda velocidad’”, remarcó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gates Foundation India (@gatesfoundationindia)

Y aunque no se considera pesimista, advirtió que estamos en un punto de quiebre: "Estamos viviendo una tragedia: los recortes son tan lejanos que la gente no los siente, pero eso no los hace menos reales. Millones de chicos que podrían vivir, van a morir." Con esta movida, Gates no solo redefine qué es ser rico, sino que pone el foco en qué se hace con esa riqueza mientras se está vivo. Y no espera aplausos, espera acción.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que anunció Netflix y ya causa sensación

La miniserie de 10 capítulos que la crítica califica como "adictiva"

Cómo comprar dólares y retirarlos por cajero automático con los nuevos límites

Aerolínea inaugura ruta al exterior sin pisar Buenos Aires

Nueva desregulación elimina requisitos para armas y avanza la "reutilización"