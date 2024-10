Audios con el rey Juan Carlos de España: "A mi me van a matar" y a los besos con su amante

A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo

Esto tan sólo es una mancha más a la ya vapuleada imagen de Juan Carlos, quien está a las sombras de la Corona española por las causas de corrupción que enfrenta, destapadas luego de su épica foto de la 'caza furtiva'.

image.png El 13 de abril de 2012, Juan Carlos se rompió la cadera en Botsuana y esto destapó que estaba de cacería con su amante y amigos y que tenía un patrimonio no declarado de miles de millones en cuentas suiza: abdicó al trono y se ocultó de la prensa.

Audios y fotos a los besos del rey emérito de España

“Así, el rey Juan Carlos I fue atraído a una trampa por su amante”, señaló el semanario neerlandés Privé que publicó las inéditas fotos del entonces rey de España, Juan Carlos, con la artista española Bárbara Rey, una de las más famosas de su larga lista de amantes.

La relación entre él y la popular actriz habría comenzado a finales de los años 70 y terminó a comienzos de los 90.

image.png

Las imágenes entre ambos, los muestran a los besos y abrazos en la terraza de la casa, que la mencionada artísta tenía en 1994. Lo más escandaloso es que las fotos fueron vendidas por el mismísimo hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr.

Es más, Ángel Cristo Jr. reveló al semanario Lecturas que él filtró ese material.

image.png Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr., quien vendió las fotos de su madre con el entonces rey Juan Carlos I

Ante el tabloide, dijo que salvó a su madre de ir a la cárcel al conseguir unas grabaciones de audio en las que personas del entorno de Juan Carlos comentan que estarían montando una historia para conseguir la detención de ella.

Esto mismo se lo había advertido a su madre, quien no tomó cartas en el asunto. Por ello, según sus propias palabras, decidió filtrar la relación de más de 30 años entre su madre y el rey emérito Juan Carlos.

Luego de esta divulgación, la examante quiere querellar a su hijo.

"Me van a matar" dice Bárbara Rey

En otro audio, Bárbara Rey, la amante por 30 años de Juan Carlos, muy enojada embiste contra él y dice a un tercero que la van a matar pero que el rey caerá con ella.

“Está en deuda. Nunca lo he sido, pero puedo ser la puta más cara del mundo porque le puede costar mucho, la corona”, amenaza la actriz y deja en claro que si algo le sucediese la “enterrarían” junto al rey emérito.

A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta y sabiendo el mundo entero a qué persona me he enfrentado, y con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país y a este mundo

Embed - El chantaje de Bárbara Rey: "El Rey está en deuda conmigo, como puta voy a ser la más cara"

Bárbara Rey afirma en los audios, que datan de 1997 y que han salido a la luz, que está "cansada de protegerle" a Juan Carlos

La exvedette y actriz, asegura ante una tercera persona que quiere que "se sepa todo" y la gente se entere de "cómo es él".

Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país [no lo va a conseguir] Que se sepa si él se merece estar donde está, que su familia se merece estar donde está… Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país [no lo va a conseguir]

image.png Otro de los audios de Bárbara Rey en el que habla de que "intentan hundirla"

Asimismo, sostiene que Juan Carlos I está "en deuda" con ella. "Porque le puede costar todo; le puede costar la Corona, le puede costar el puesto que tiene y que no piense jamás que le tengo miedo", añade.

Audio del intento de golpe del 23 F

En uno de los audios entre el rey Juan Carlos y su amante Bárbara Rey, dialogan del intento de golpe de Estado (del 23 de febrero de 1981) que intentó derrocar el gobierno de Felipe González.

El entonces rey le habla a Bárbara Rey sobre el general Armada y sobre Sabino Fernández Campos, cabecillas de la rebelión que atentó contra el Congreso español.

En tal audio se exhibe que le 'soltó la mano' a los líderes de la rebelión, dándo a entender que participó para el intento de golpe de Estado.

Su rol detrás del intento de golpe de 1981 quedó manifiesta en Salvar al rey, un documental de HBO (hoy Max), en donde se presentan dos exfuncionarios del servicio secreto español de esa época, quienes aseguran que en el 23F la participación de Juan Carlos I fue real.

