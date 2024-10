Astesiano envía un mensaje al candidato de Lacalle Pou por las elecciones: "Alvarito..."

Alvarito [por Delgado], hablá de vos, a mí déjame tranquilo, déjame laburar Alvarito [por Delgado], hablá de vos, a mí déjame tranquilo, déjame laburar

“Hablale a la gente de vos, contales, ¿ta? A mí dejame quieto, ¿ta? A mí tranquilito”, dijo Astesiano con tono de enojo. Luego agregó: “Vamo’ arriba que yo no molesto, vamo’ arriba loco”.

Embed - Astesiano le manda un mensaje a Delgado

Delgado, hombre de Lacalle Pou, destrata al ex custodio Astesiano

El exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado al liderar un entramado quer concedía pasaportes truchos a ucranianos y rusos.

Pero hace poco accedió al beneficio de la libertad anticipada y salió de prisión.

Consultado por esto, el candidato Álvaro Delgado, a pocos días de las urnas, se refirió al ex custodio presidencial Astesiano en el programa Santo y Seña (Canal 4). El presidenciable dijo que su contratación fue un “error”, pero que el hombre no dependía de él: ello habría enardecido al ex custodio de Lacalle Pou.

image.png Astesiano no era sólo el custodio de Lacalle Pou, era su mano derecha: el mismo envió al exsubdirector ejecutivo de la Policía la captura de 2 conversaciones de Whatsapp en las que el mandatario le reclamaba que 'espíe' a la exprimera dama, Lorena Ponce de León

Semanas atrás, Astesiano había declarado ante Montevideo Portal que lo que hacía Delgado tenía relevancia para él "porque hizo los mandados para que me fuera mal. Lo dije adentro, cuando nadie me escuchaba, y lo digo ahora que salí. Y si se lo tengo que decir a él, también”.

Astesiano en la entrevista con Montevideo Portal había dicho que tenía “seis cosas” para que Delgado “le conteste”.

En breve voy a ir a un acto de Delgado y se lo voy a decir delante de todo el mundo. Que me mire a los ojos y me diga las cosas que yo le quiero preguntar, pero que me mire de frente En breve voy a ir a un acto de Delgado y se lo voy a decir delante de todo el mundo. Que me mire a los ojos y me diga las cosas que yo le quiero preguntar, pero que me mire de frente

“Y tampoco le pediría permiso a Delgado; yo, si voy, voy a un lado público. Que me diga adelante de todos, sería el respaldo mío ante la prensa de que yo no mentí. Porque si están buscando votos, está bueno ir con la verdad a la gente. Porque un acto político es tratar de convencer a la gente. Bueno, convencela con la verdad”, agregó.

