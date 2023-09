Actriz prometió no ir más a Venezuela: Le pasó algo terrible

El momento se hizo cada vez más complicado. Y es que, cuando se bajaron de los vehículos, los sujetos los asaltaron y metieron a la actriz a uno de los autos para quitarle dinero, tarjetas, joyas y demás. Ramírez lo calificó como un secuestro exprés.

"Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”, reveló la actriz.

Para más angustia de la actriz, el sujeto que la estaba apuntando con la pistola en la cabeza se encontraba nervioso. Eso hizo que ella le pidiera que quitara el dedo del gatillo.

“Yo dentro de mí decía a qué hora este pelado dispara (...) porque está tan asustado que se le suelta el tiro. Y yo le decía quita el dedo del gatillo, no va a pasar nada, quita el dedo del gatillo”, resaltó la actriz.

Luego del robo, los sujetos dejaron a la actriz en un lugar cercano al aeropuerto. Seguidamente, Ramírez trató de comunicarse con su esposo, Ricky Díaz, para que bloqueara todas sus tarjetas.

El terrible hecho tuvo una enorme repercusión en la reconocida actriz colombina quien, desde entonces, prometió nunca más volver a pisar Venezuela.

"Desde ese día, ella dijo no vuelvo nunca más a Venezuela, así sea la novela que sea y el dinero que sea, yo no vuelo", contó Julián Saldarriaga, sobrino de la actriz.

"En ese momento yo dije, si salgo de esta, todos los días, serán el último día de mi vida. Voy a vivir intensamente", finalizó la actriz.

Regresa 'Yo soy Betty, la fea'

Por otro lado, a Ramírez también le consultaron sobre la posibilidad de trabajar en la nueva serie de 'Yo soy Betta, la fea', producida por Estudios RCN para Prime Video.

En concreto, le preguntaron qué pediría para trabajar en este proyecto, a lo que la actriz respondió: “Un lugar de trabajo digno, que siempre lo hemos tenido. Para mí Marcela Valencia es un personaje maravilloso, no quiero que nadie se olvide de ella. Me dicen Marcela y yo me volteo”.

La exitosa telenovela colombiana tendrá una secuela que contará la historia de Beatriz Pinzón Solano, 20 años después del final de la producción original, informó Prime Video en un comunicado.

“Nos hace sentir muy orgullosos no solo porque será en uno de los escenarios más importantes del mundo, sino también porque esta apuesta es la evolución de la telenovela más exitosa de Latinoamérica para distribución y un mercado digital”, dijo en un comunicado Alexander Marín, vicepresidente de Distribución de Estudios RCN.

Por ahora, está confirmado que la producción cuente con los mismos protagonistas de la telenovela de 1999: Ana maría Orozco (Beatriz Pinzón) y Jorge Enrique Abello (Don Armando).

La serie se estrenará en más de 240 países y territorios alrededor del mundo en 2024.

