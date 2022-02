"Yo soy de Lanús": El argentino que no le teme a Rusia

Herlan también ironizó respecto al comunicado emitido por la Cancillería argentina, que le recomendó a los argentinos viviendo en territorio ucraniano que abandonen el país. "Leí un tweet que dice 'les sugerimos a los argentinos que dejen Ucrania' y la verdad que me tengo que reír, no necesito un tweet de Cancillería para saber que me tengo que ir", exclamó.

Según explicó el argentino, la Embajada tampoco pudo brindarle ayuda, pero que se encuentra desbordada. Por el momento, a su esposa y a él sólo les queda esperar que el próximo bombardeo ataque únicamente las bases militares, y no edificios civiles.