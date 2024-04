¿Y la crisis en América TV? Marcelo Tinelli regresaría con el Bailando

Tinelli se va y no crece el pasto, es una cosa de locos. Te saca hasta la piel. Pusieron mucha plata, no la recuperaron y ahora hay un rojo muy grande Tinelli se va y no crece el pasto, es una cosa de locos. Te saca hasta la piel. Pusieron mucha plata, no la recuperaron y ahora hay un rojo muy grande

Dicho análisis del actual conductor de Socios del espectáculo fue compartido por muchas figuras del ambiente, quienes expresaron no sólo su solidaridad para con los trabajadores de las señales sino también su repudio contra Tinelli, cuya fama de pésimos manejos y deudas de sueldos lo anteceden.

A pesar de todo lo mencionado, en las últimas horas el periodista Augusto Tartu Tartúfoli afirmó que el conductor y su productora LaFlia volverían con una nueva edición del Bailando en el segundo semestre de este año.

El Bailando 2023 prometió mucho, pero no cumplió

Tras varias idas y vueltas, Tinelli logró debutar con una nueva edición del ciclo que lo inmortalizó como conductor el lunes 4 de septiembre del año pasado y lo hizo con muy buenas métricas. El programa tuvo picos de 14.6 puntos y un promedio de 13.3 puntos de rating.

Eso sí, desde sus primeras transmisiones el envío sufrió de desperfectos técnicos, los cuales fueron muy comentados en las redes. La poca iluminación, la falta de espacio o el mal estado de la pantalla del piso fueron algunos de los aspectos que más se remarcaron.

Más allá de esto, el Bailando 2023 logró un buen pasar durante sus primeras semanas al aire e incluso desde este medio se indicó que había logrado darle un importante impulso a América TV, que desde hacía mucho tiempo no manejaba números tales.

image.png Con el estreno de Gran Hermano, el Bailando 2023 tuvo que apelar a sus viejas tácticas para captar rating, lo cual no fue bien visto por la audiencia.

Sin embargo, a partir de los primeros días de noviembre el ciclo comenzó a sufrir importantes bajones de rating, costándole cada vez más lograr colarse en el ranking de los más vistos del día. Ya en este momento, surgió la posibilidad de que se adelantara su fecha de finalización.

Esto llevó entonces a la producción a acudir a sus viejas prácticas de peleas forzadas, desnudos al aire y hasta una "nueva pretendiente" del conductor, la modelo peruana Milett Figueroa. Lejos de lograr su objetivo, esto sólo provocó un mayor rechazo por parte de los televidentes.

Ya en el mes de diciembre, el estreno de la nueva temporada de Gran Hermano terminó por condenar al certamen de baile y sus números de rating se hundieron hasta por debajo de los 4 puntos.

Como si esto fuera poco, la crisis del programa contagió a toda la señal, puesto que la orden que bajó de la cúpula directiva de América TV (de a cual Tinelli forma parte) es que todos sus programas pongan su foco de atención únicamente en el Bailando 2023 y que no se hiciera mención del reality de Telefe.

El 29 de enero de este año tomó lugar la final del certamen en la que se coronó la streamer Tuli Acosta. La emisión apenas promedió poco más de 7.5 puntos y quedó muy debajo de la doble gala de eliminación que propuso Gran Hermano, que tocó picos de 19.1 en competencia directa.

Embed - La emoción de Marcelo Tinelli en la gran final del Bailando 2023: "Somos muy felices"

