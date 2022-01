Tensión en el FDT y, ¿ruptura? Gustavo Sylvestre estalló

Molestan algunas actitudes que tienen algunos funcionarios del Gobierno y dirigentes del Frente de Todos que no están a la altura de las circunstancias. Realmente, soslayan que la derecha viene por todo y no podés dejar ningún handicap. Vienen por todo y son los reyes en hacerse los boludos y no admitir nada Molestan algunas actitudes que tienen algunos funcionarios del Gobierno y dirigentes del Frente de Todos que no están a la altura de las circunstancias. Realmente, soslayan que la derecha viene por todo y no podés dejar ningún handicap. Vienen por todo y son los reyes en hacerse los boludos y no admitir nada

Entonces, las sospechas de estar frente a la ruptura del oficialismo: "El Frente de Todos tiene que estar muy unido y con un objetivo muy claro. El propio presidente tiene que asumir un liderazgo porque entre el periodismo y Juntos por el Cambio vienen por todo y hacer lo imposible para buscar un proceso desestabilizante.

Con el poder que tienen enfrente, el Frente de Todos se permite tener diferencias y marcar diferencias o actos que no van con el discurso que el presidente tiene en todo momento. A esto me refiero cuando digo que hay que tener las cosas en claro y no hacer fundamentalismos bobos que no sirven para nada. Hay que estar a veces con una mirada autocrítica por el poder que tenés enfrente".

Avanza el riesgo de default

En medio del arribo del canciller Santiago Cafiero a Washington para reunirse con el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, y la amenaza geopolítica de la Casa Rosada mediante la prensa oficialista de buscar financiamiento con China y Rusia -¿a cambio de qué?-, Guzmán jugó una carta que no hizo más que aumentar las sospechas sobre un eventual default.

La pregunta de AFP fue muy concreta: "¿Qué panorama tiene Argentina para 2022? ¿Es posible que no se alcance un acuerdo con el FMI? Se habla de default: ¿hay preocupación?".

Él respondió:

"El panorama puede ser muy virtuoso. Argentina tiene un superávit comercial muy alto, que está en los niveles más altos que hemos logrado. Fue superior a los 15.000 millones de dólares en 2021. ¿Cuál es el problema de balanza de pagos que enfrenta Argentina en 2022? Es justamente la deuda con el FMI. Es al revés de lo que naturalmente ocurre. Es la deuda con el FMI la que genera el problema de balanza de pagos. Y por eso es importante poder refinanciarla. Es importante para el país y también para el FMI".

Si el FMI empuja a Argentina a una situación desestabilizante, va también a tener una legitimidad menor en el futuro, cuando otros países requieran del multilateralismo para poder resolver junto a la comunidad internacional sus problemas Si el FMI empuja a Argentina a una situación desestabilizante, va también a tener una legitimidad menor en el futuro, cuando otros países requieran del multilateralismo para poder resolver junto a la comunidad internacional sus problemas

Si queremos protegernos entre todos y proteger el funcionamiento del multilateralismo, es importante acordar algo que sea creíble. Y creíble quiere decir implementable.

Tenemos un conjunto de objetivos económicos y sociales, y por supuesto queremos cumplir con nuestros compromisos, pero necesitamos tiempo. Necesitamos poder refinanciar estas deudas. Necesitamos que por ese tiempo no nos cobren una condicionalidad tal que detenga la recuperación y que inhiba la capacidad de desarrollo de Argentina en el mediano y en el largo plazo".