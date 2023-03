Striptease viral de Luisana Lopilato y 'ligó' Cris Morena

crismorenapng.webp

No obstante, es sabido que este modelo (y todo lo que conllevaba a su alrededor en materia de promociones, giras, y exposición pública o mediática) tampoco estaba regulado del todo, ni en Argentina ni en Estados Unidos. De hecho, la resolución que contempla el trabajo artístico infantil en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recién tiene fecha de 2021.

Con esto no se justifica en absoluto cualquier tipo de sexualización de menores como parte de la ficción, sino todo lo contrario. Las audiencias mutan, cambian, se cuestionan lo que ha trascendido en el tiempo, pero saber de dónde proviene un determinado enfoque enriquece el debate, en lugar de pretender que nunca sucedió.

No es sólo Cris Morena: En Rebelde Way Mexico también pasó

En conversación con El País, el actor Alfonso Herrera (que protagonizó la versión mexicana de la tira de Cris Morena, llamada RBD) fue invitado a hacer un concierto de reencuentro con los demás miembros del grupo, a lo que éste se negó:

En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos [a sus compañeros] por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo. En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos [a sus compañeros] por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo.

rebelde way cris morena.jpg El striptease de archivo también se exportó a la versión mexicana de Rebelde Way, donde uno de los actores se pronunció en contra de cualquier reencuentro

Herrera alegó que las circunstancias en torno a su trabajo fueron "injustas" no en materia económica, sino de salud mental. El intérprete mexicano expresó que todavía tiene grandes dificultades para estar en multitudes, y en el momento en el que se encontraba de gira con RBD no había ninguna clase de contención psicológica:

La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63.000 personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18.000 pesos por aquello [...] Cuando el proyecto fue mutando, fue yéndose a un lugar mucho más amplio que fue un éxito, lo lógico hubiera sido que todo creciera en proporción porque era lo justo [...] Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación. Fue muy duro. La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63.000 personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18.000 pesos por aquello [...] Cuando el proyecto fue mutando, fue yéndose a un lugar mucho más amplio que fue un éxito, lo lógico hubiera sido que todo creciera en proporción porque era lo justo [...] Íbamos solos y entre nosotros nos apoyamos porque no tuvimos apoyo psicológico para poder lidiar con esta situación. Fue muy duro.

Es menester aclarar que el grupo mexicano también experimentó la tragedia, cuando durante su paso por Brasil con la gira de RBD, tres niñas murieron a causa de una estampida humana, un episodio que todavía se encuentra dentro de la mente de Herrera, y que en su momento no tenía ningún tipo de herramienta para procesar lo ocurrido:

Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está. Años después regresamos a Brasil, conocimos a los familiares y conocí al papá de una de las niñas que perdió la vida. Ese evento me marcó de una manera muy profunda y por más que intento darle la vuelta, todavía ahí está.

