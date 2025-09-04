Soledad Silveyra recordó su escena viral y habló del drama que atraviesa el país

image Soledad Silveyra recordó con humor cómo improvisaba escenas con Osvaldo Laport en novelas que alcanzaban hasta 37 puntos de rating. La química y libertad creativa hacía únicas esas grabaciones.

Esa libertad creativa hoy suena casi imposible. Las producciones actuales buscan el control absoluto del guion, mientras que en aquellos años se permitía improvisar y arriesgar. Y la gente respondía bien: 37 puntos de rating a la una de la tarde es algo que difícilmente se repita.

El amor que terminó conquistando las redes y el palito al Gobierno

El tiempo hizo su parte. La escena en la que Laport le dice a Silveyra "Necesito hacerte el amor" se volvió meme. Fuera de contexto, circula en Twitter, TikTok o WhatsApp como si fuera un chiste eterno. Y sin embargo, detrás de esa frase hay horas de rodaje, ideas al vuelo y dos actores con química real.

Silveyra lo explicó con claridad: "Había esa libertad en las novelas, en esta sí. En otras no, no tanto. Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos". Los que vieron esa naturalidad en vivo lo recuerdan con nostalgia, y los más jóvenes lo consumen como contenido viral.

image La icónica frase "Necesito hacerte el amor" se volvió meme y sigue circulando en redes. Silveyra destacó la frescura de esas novelas y reflexionó sobre las necesidades actuales de discapacidad y salud.

En paralelo, un par de días atrás en diálogo con El Trece, Solita también aprovechó para hablar de la realidad actual, lejos del glamour de la ficción. Consultada sobre el escándalo por los supuestos retornos en el área de discapacidad que involucrarían a Karina Milei, la actriz fue tajante: "Todos quisiéramos tener, todos. Desde el Garrahan, los discapacitados, los jubilados. Tenemos tantas necesidades que a mí me da un poco de pudor decir ‘quiero plata para hacer’", dijo. Y agregó: "Son demasiadas las necesidades, es muy difícil en este momento".

Embed Luis Brandoni y Soledad Silveyra hablaron sobre el presente del teatro y de las críticas que recibió Guillermo Francella con la película “Homo argentum”: “él está muy afectado, pero contento con el éxito”.#lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/sCRXcmaGpr — eltrece (@eltreceoficial) September 1, 2025

