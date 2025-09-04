En "Otro día perdido" (El Trece), Soledad Silveyra recordó junto a Mario Pergolini la icónica escena con Osvaldo Laport que todavía sigue siendo meme en redes. Contó algunas anécdotas sobre el rating imbatible y la química en el set, pero también se permitió hablar sobre la dura situación de los discapacitados y las necesidades que el Estado no cubre.
"TANTAS NECESIDADES"
Soledad Silveyra recordó su escena viral y habló del drama que atraviesa el país
Soledad Silveyra habló en El Trece de su química con Osvaldo Laport y cómo surgió el famoso meme. También reflexionó sobre el panorama de los más necesitados.
La fórmula Solita-Laport: Química, risas y récords de rating
El disparador lo dio Mario Pergolini, conductor de "Otro día perdido", cuando le dijo a Solita: "Vos y Laport son como una cara muy presente siempre en los memes". Y ahí la actriz se despachó con anécdotas que muestran otra era de la televisión argentina, una donde la ficción no competía con Netflix sino con la sobremesa familiar.
"Teníamos, no sé, 25, 30 puntos… Hay capítulos que tenían 37 puntos de rating. Nosotros con Osvaldo nos divertimos muchísimo. Él inventaba dónde hacer el amor", contó Silveyra, entre risas, en la entrevista emitida por El Trece.
Aquel juego entre compañeros terminó siendo parte de la identidad de esas novelas. "Un día me dice, vamos a hacerlo en un caballo. Le digo, ¿qué? Al trote. Y lo hicimos", recordó la actriz. Y así, con frescura y complicidad, surgían escenas que el público abrazaba como propias.
Esa libertad creativa hoy suena casi imposible. Las producciones actuales buscan el control absoluto del guion, mientras que en aquellos años se permitía improvisar y arriesgar. Y la gente respondía bien: 37 puntos de rating a la una de la tarde es algo que difícilmente se repita.
El amor que terminó conquistando las redes y el palito al Gobierno
El tiempo hizo su parte. La escena en la que Laport le dice a Silveyra "Necesito hacerte el amor" se volvió meme. Fuera de contexto, circula en Twitter, TikTok o WhatsApp como si fuera un chiste eterno. Y sin embargo, detrás de esa frase hay horas de rodaje, ideas al vuelo y dos actores con química real.
Silveyra lo explicó con claridad: "Había esa libertad en las novelas, en esta sí. En otras no, no tanto. Se daba cuenta de la frescura de lo que hacíamos". Los que vieron esa naturalidad en vivo lo recuerdan con nostalgia, y los más jóvenes lo consumen como contenido viral.
En paralelo, un par de días atrás en diálogo con El Trece, Solita también aprovechó para hablar de la realidad actual, lejos del glamour de la ficción. Consultada sobre el escándalo por los supuestos retornos en el área de discapacidad que involucrarían a Karina Milei, la actriz fue tajante: "Todos quisiéramos tener, todos. Desde el Garrahan, los discapacitados, los jubilados. Tenemos tantas necesidades que a mí me da un poco de pudor decir ‘quiero plata para hacer’", dijo. Y agregó: "Son demasiadas las necesidades, es muy difícil en este momento".
