Sobre el juicio a CFK: "No hay contundencia de las pruebas"

Esto no es un problema de fe, es un problema de debate en un juicio oral, que no es lo que ocurrió aquí, y es un problema de contundencia de la prueba, que es lo que tampoco parece haber ocurrido aquí, por la prueba que yo he podido visualizar y la que he escuchado

image.png Raúl Bigote Acosta entrevistó a Erbetta.

Y agregó: "Yo vi los alegatos del fiscal y no pude derivar un solo elemento probatorio de la hipótesis que él sostenía. Cuando uno lee la prueba sobre la que alega la defensa empezando primero por la Constitución. Usted sabe que el Presidente tiene sólo la responsabilidad política de la administración, la responsabilidad de la administración es del Jefe de Gabinete, quien tiene la obligación de, además, mandar el presupuesto y ejecutarlo".

Cuando usted ve que no hay una sola firma vinculada a estas obras, digamos, que se llevaron a cabo en Chubut, y que la cadena que corta el Ministro de Obras públicas que es absoluto, y el Jefe de Gabinete y los gobernadores no son imputados, comenzando por el final el veredicto ya deja algunas curiosidades académicas muy profundas

"Cómo van a hacer los jueces para fundamentar este corte, este fraccionamiento en función de la figura delictiva que están imputando", concluyó Erbetta.

