Reina Isabel II: las insólitas despedidas Gaturro y D' Elía

Por otro lado, quien también fue duramente cuestionado por el mensaje que compartió en redes sociales fue Cristian Dzwonik, más conocido por su apodo Nik, el creador de Gaturro.

Sucede que el caricaturista compartió una imagen, por lo menos, polémica. En ella dibujó a Diego Armando Maradona, Lady Di y a la Reina Isabel II, con la leyenda "en el cielo todos somos iguales". De inmediato, la furia de algunos internautas no tardó en llegar y se despacharon con todo.

"Maradona no pasaría ni a 100 kilómetros de la nube de esa señora... Todo lo que esta mal en un chiste lo junto este bobo en uno solo... No espero nada de vos y aun así logras decepcionarme de lo pelotudo que sos... En lo personal, cierro un enigma de hace años: El posteo de Nik es una pieza de ingeniería perfecta diseñada para ofender a todos por igual, ingleses incluidos. No hay manera que NO sea adrede, es él quien ríe de nosotros, de la humanidad toda. Es Nik quien ríe al final... No, bueno, se actualizó la definición de cipayo. Mamita querida...", rezan algunas respuestas que recibió el creador de Gaturro en su red social.