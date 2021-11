Radio Mitre: Tras Marcelo Longobardi, suena Jonatan Viale

Muy emocionado al aire de Mitre explicó al 56% -promedio- de la audiencia que "he trabajado en varios medios y siempre me han echado, pero esta vuelta me echo yo. Dejo que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar y muy traumática producto de cuestionamientos personales muy profundos. He decido retirarme de la conducción de Cada Mañana, un programa que ha sido y es líder de audiencia en su debut en el año 2001. Muchos amigos me han interpelado para entender qué pasa, cómo era posible que tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera. Después de tantos años el programa sigue siendo líder indiscutido en radiofonía como nunca había sucedido", comenzó.