Jorge Rial y el sistemático acoso a un youtuber libertario

El triunfo de Javier Milei sin dudas desconfiguró, no solo a gran parte de la dirigencia política, sino a un sector del periodismo argentino. La popularidad del libertario, sobre todo en redes sociales, parece ser una realidad que algunos no entienden, y por ende, no pueden digerirlo. En ese sentido, cuesta creer como un periodista con vasta experiencia como Jorge Rial mantiene un acoso sistemático a un joven youtuber fanático del Presidente.