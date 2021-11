¿Otra vez? Tolosa Paz volvió a cometer dos furcios durísimos

image.png Victoria Tolosa Paz y Rogelio Frigerio durante su participación en A dos voces.

Acto seguido, el periodista Marcelo Bonelli le cedió la palabra a Frigerio, quien estaba visiblemente irritado. "En primer lugar, fui Ministro del Interior, que no es lo mismo. No podés decir cualquier cosa, digámosle la verdad a la gente. No se puede mentir”, replicó. Lejos de pedirle disculpas por el error cometido, Tolosa Paz redobló la apuesta: “Eras ministro del Interior y junto con (Dante) Sica formabas la dupla que apostaba a la producción de la Argentina, lo recuerdo muy bien. Te decías desarrollista, Frigerio". Luego de esto, Frigerio le contestó con sequedad: "Si querés hablá vos".