No preguntar quien compra Radio Continental sin responder quién le pagó a Grupo Prisa

Hubo un tiempo que fue mejor: llegaban inversiones directas, al menos al negocio de los medios de comunicación. Por ejemplo, el multimedios español Grupo Prisa (conocido por el diario El País) se quedó con Radio Continental y sus satélites en FM y digital, en el marco de un proyecto más grande, que quizás incluiría TV. Luego no funcionó tal como tampoco lo de Telefónica en Telefe (ni ahora lo de CBS Paramount): otra Argentina, la que padeció a los K, a Mauricio Macri y hoy tiene reservas negativas por US$ 6.000 millones. Prisa decidió salirse del mercado. Entonces apareció Carlos Rosales. Ninguna experiencia en medios pero... eso sucede todo el tiempo y es parte de la vulnerabilidad del negocio (no sólo en la Argentina: ¿Jeff Bezos en The Washington Post?).