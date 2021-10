No hay caso: La jugada de Marcelo Tinelli que tampoco sirvió

La nueva estrategia de Tinelli tuvo un resultado, pero no el que esperaba.

Karina estalló y pegó el portazo

Muy por el contrario, la presencia de Yanina Latorre sí incomodó a Karina La Princesita, quien no pudo soportar que la panelista de LAM le de una opinión de su performance en homenaje al tango.

La tensión creció cuando Yanina Latorre comentó que Karina La Princesita no tolera ningún tipo de crítica y que entonces ella no le daría nunca más una opinión de nada porque no tenía buena predisposición. Karina, entre risas, ironizó: "Tu puntaje no suma así que me da lo mismo".

Así, recientemente se confirmó que Karina abandonará La Academia, y la decisión habría sido tomada luego del enfrentamiento de ayer.

Con esta partida, a Marcelo Tinelli se le suma una nueva figura que se va del programa antes de tiempo. Entre los que ya renunciaron previamente al reality show están Ángela Leiva, Luciana Salazar, Flor Vigna, Facundo Mazzei y Julieta Nair Calvo.

El nuevo guiño de Marcelo Tinelli a Adrián Suar

En un momento, Yanina Latorre comentó que hablaría con Wanda nuevamente en la madrugada, ya que la botinera vive en Europa y el cambio de horario hace que se comuniquen con horas diferencia.

Aprovechando ese comentario, Marcelo Tinelli respondió: "Bueno, ya es la madrugada casi".

Así, volvió a tirar una indirecta al canal por la poca duración y el horario al que le toca ir al aire. Por todo esto, Marcelo Tinelli sigue buscando estrategias que le permitan ganarse algunos puntos más de rating, pero ayer le salió el tiro por la culata.