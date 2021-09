Myriam Bregman y Nicolás del Caño dejaron plantado a Marcelo Bonelli

"Nosotros nunca nos escapamos, Marcelo", advirtió Myriam Bregman. "Entonces, ¿van a firmar o no?", repreguntó Bonelli. A lo que la precandidata lo volvió a denegar: "Yo creo que con nuestra palabra alcanza, siempre que haya un debate equitativo para todas las fuerzas".

Pero Marcelo Bonelli no se rindió: "Acá vino Daniel Scioli y dijo que vale con su palabra y, al final, no fue al debate", señaló. "No, bueno. No me podés compara con Scioli", soltó Bregman mientras se reía.

Segundos después, Nicolás del Caño irrumpió en el ida y vuelta poniendo paños fríos a la situación: "Está nuestro compromiso con el debate que hacen", aseguró.

Sobre el final, Myriam Bregman repitió: "Siempre que haya un debate igualitario en el que todas las fuerzas puedan participar, Nicolás del Caño y todos los representantes de la Izquierda vamos a estar".

Acto siguiente, ambos precandidatos abandonaron el estudio sin firmar el compromiso al debate.