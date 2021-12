Misterio en el ambiente: Quién estafó al Negro González Oro

El miércoles (1/12) el presentador y conductor radial Oscar González Oro difundió a través de su Instagram una serrie de historias denunciando una estafa que sufrió en Uruguay, país en el que se encuentra radicado. “Es verdad, me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo... y cuando digo todo, es todo. Me cansé”, rezaba la primera historia publicada por el Negro González Oro, sin mencionar en el nombre del deudor, mientras que en la segunda, sostuvo: “Lástima que en un país tan honesto como es Uruguay existan personas como vos... No le hacés ningún favor a este país”.