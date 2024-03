Mariano Cúneo Libarona desmintió a Carlos Pagni: "Error absoluto o falsedad"

No, no lo conozco. Nunca lo vi, nunca le di una hoja, no sé quién es. Error absoluto o falsedad del periodista. No me confrontó, no me llamó para preguntarte, no miró el expediente, no llamó a sus abogados que no sé ni quiénes son, no sé ni qué juicio está tramitando o tramitó No, no lo conozco. Nunca lo vi, nunca le di una hoja, no sé quién es. Error absoluto o falsedad del periodista. No me confrontó, no me llamó para preguntarte, no miró el expediente, no llamó a sus abogados que no sé ni quiénes son, no sé ni qué juicio está tramitando o tramitó

"Hace más de quince años Matías, mi hermano que no trabaja conmigo sino en forma independiente, atendió una causa de él. Yo no sé ni quién es", agregó Cúneo Libarona.

"Lo que a mí me atribuye este periodista en cuatro o cinco renglones es todo falso y me produce perjuicio. Y lo que más mufa me da es que, dentro del enojo que tengo, ni siquiera confrontó, porque a mí me llama y yo le explico", espetó el letrado y concluyó: "Es fácil de chequear. No puede trabajar la prensa así".

