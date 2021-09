La Rosada desmintió a La Nación y periodista la sigue

Es falso que se hayan gastado $90.000.000 en comidas. Ese monto es el presupuesto total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos (...) En dicho rubro hasta el momento se han gastado $39.600.000 Es falso que se hayan gastado $90.000.000 en comidas. Ese monto es el presupuesto total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos (...) En dicho rubro hasta el momento se han gastado $39.600.000

En el documento, remarcaban una corrección al artículo ‘ropa’ presentado por la periodista de La Nación. Es que dicho ítem no está bien explicado. El gasto equivalente a este artículo, pertenece a la ropa del personal de servicio y mantenimiento. Lugar en donde entrarían los cocheros, cocineros, militares y médicos, no la vestimenta del presidente y la primera dama.

Se desmintió también la utilización del alimento de perros. Dentro de esta calificación no entraría solamente el famoso perro Dylan, sino que en dicho presupuesto también entrarían los perros detectores de explosivos, los ovinos, conejos y gallinas que se encuentran en la quinta.

En el sector de combustibles, el comunicado emitía:

El presupuesto anual para combustibles y lubricantes es de $48.700.000 y está destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones y helicópteros de la flota aérea presidencial que no solo es utilizada por el Presidente de la Nación, sino también por funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional

En el resto de los artículos del documento- herramientas menores, confecciones textiles, hilados y telas, y libros y revistas- se remarcaban los destinos de dichos presupuestos, y se corregian los gastos hasta ese entonces.

Comunicado de la Secretaria General..pdf

Es por esto que los trolls K salieron a la carga por la periodista, y bajo el hashtag #LaNacionMintióOtraVez generaron tendencia:

“Ya no sorprende lo miserables a sueldo, mercachifles Macristas que pueden llegar a ser”, tuiteó @rimoldi_facundo.

— Facundo Rimoldi (@rimoldi_facundo) September 28, 2021

“Las fake news atentan contra la democracia y la libertad de expresión. Violencia es mentir”, resaltó @AguantePeron17.

— El Aguante Peronista (@AguantePeron17) September 28, 2021

@eleonoraspn1, también comentó al respecto y dijo: “¡Buen día compañeros! Si piensan que el medio del fugador serial de Macri es fake, denle retuit y comenten con el hashtag #LaNacionMintioOtraVez”.

La respuesta de Guadalupe Vázquez

La periodista no se quedó con los brazos cruzados, y salió a contestarle a los trolls k y al comunicado del oficialismo:

Siempre aclaré que hablaba de lo presupuestado para la Sec.Gral. de la Presidencia. Lo digo yo y lo dice la placa. Está claro. El gobierno y sus bufones arman este escándalo para desacreditar a quienes informamos porque no quieren que sigamos indagando en sus gastos

— Guadalupe Vazquez (@guadavazquez) September 28, 2021

En el documento se intentaba corregir ciertos gastos resaltados por la periodista. La misma, desmentía estas palabras y remarcaba que dichos números pertenecían al presupuesto, no a los gastos.

Esa periodista' dice Pablo Duggan, ex compañero, y hasta hace un tiempo amigo, incluso invitado a una reunión en la intimidad de mi familia. Haciendo el ridículo, desmintiendo cosas que no dije, porque siempre aclaré que eran gastos presupuestados (no necesariamente gastados)

— Guadalupe Vazquez (@guadavazquez) September 28, 2021

Si bien hubo errores en ambos lados, la guerra entre el oficialismo y la oposición, parece no terminar nunca. Ahora, se generan cada vez más tendencias y polémicas en los medios y las redes.

Entre C5N y La Nación+, se atacan el uno al otro sin un final previsto. Lo único cierto, es que de cara a estas elecciones de noviembre, la tensión seguirá incrementándose y solo se podrán esperar más peleas en la arena de los medios.