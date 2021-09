Juego de azar: la volatilidad de la criptomoneda frustra

Pero hay un lado oscuro dentro de los foros de discusión, en donde los integrantes se frustran y llegan a tener pensamientos suicidas que difunden en las subreddits, algo que preocupa entre los moderadores, quienes se ponen alertas de esta situación.

Juego de azar, el otro lado de la criptomoneda

Una de las cuestiones que se repiten como una aclaratoria a la hora de pertenecer a las comunidades virtuales de criptomonedas es esta: es un juego de azar y como en todo juego de azar también se puede perder.

Esto es parte del mensaje que también compone al mundo criptográfico, estar abiertos al éxito como a la derrota, ya que no se puede predecir con exactitud la volatilidad de esta moneda.

Cualquier moneda criptográfica es un juego de azar, simplemente por la señal de que no sabemos qué va a hacer a continuación. Esto no es una falla en las criptomonedas, es una propiedad inmobiliaria. Cualquier moneda criptográfica es un juego de azar, simplemente por la señal de que no sabemos qué va a hacer a continuación. Esto no es una falla en las criptomonedas, es una propiedad inmobiliaria.