Sin filtro, Giacobbe se detuvo también para analizar el caso de Fernández:

Que el presidente esté en ese lugar es un síntoma de mierda. Desde el año 1995 que hacemos este ranking y muy pocas veces el número 1 no es el presidente. Todas las veces que el presidente no estaba en el Nº1 fue porque en la Argentina había quilombo y había un poder difuso. Cuando hay un poder difuso, la gente no entiende muy bien para dónde va la cosa, eso complica a la política y eso complica a la economía Que el presidente esté en ese lugar es un síntoma de mierda. Desde el año 1995 que hacemos este ranking y muy pocas veces el número 1 no es el presidente. Todas las veces que el presidente no estaba en el Nº1 fue porque en la Argentina había quilombo y había un poder difuso. Cuando hay un poder difuso, la gente no entiende muy bien para dónde va la cosa, eso complica a la política y eso complica a la economía

Y agregó: “Te voy a contar en qué momentos el o la presidente no estuvo en el primer puesto. Por ejemplo, en 2008/2009 salió primero Néstor Kirchner pero la presidenta era Cristina Kirchner y en ese momento se hablaba de doble comando. En el '95 y el 2001, por ejemplo, el número 1 era Domingo Felipe Cavallo, pero el presidente era Carlos Menem y Fernando de la Rúa, respectivamente”.

image.png Javier Milei entró al top five de los más influyentes del país en muy poco tiempo.

Javier Milei en Diputados

El dirigente libertario, quien estará el 19 de enero de 2022 dando una conferencia en Miami, destrozó el presupuesto del presidente Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, desde su banca en la Cámara de Diputados:

Un presupuesto es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro Guzmán trajo datos viejos y, por lo tanto, este presupuesto es un gigante de pies barro metiéndose en la laguna, se va a caer Un presupuesto es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro Guzmán trajo datos viejos y, por lo tanto, este presupuesto es un gigante de pies barro metiéndose en la laguna, se va a caer

“Como hay un déficit, se debe alcanzar un equilibrio fiscal, pero ese equilibrio debe lograrse no sobre la base del sector privado. Hay que conseguirlo con el esfuerzo de la política. Esta vez, el ajuste tiene que pagarlo la política. Por tanto, nosotros, desde La Libertad Avanza, no vamos a aceptar este presupuesto”, dijo sobre el cierre.

Ahora bien, sorprendió en el canal de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados la repercusión que tuvo el video.

Mientras Martín Tetaz (JXC) conseguía casi 175.000 reproducciones o José Luis Espert lograba casi 185.000 reproducciones, por citar ejemplos de economistas opositores que resultaron electos, Milei se encaminaba hacia las 400.000 reproducciones hasta la mañana de este domingo 19 de diciembre.

Diputado Milei, Javier - Sesión Especial 16-12-2021 - PL

