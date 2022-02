Rápidamente, desde producción, le avisaron que no se trataba de la empresa Apple: “No, no. Creo que esa no era. Xiaomi. La empresa Xiaomi”, corrigió el conductor de C5N mientras hablaba del 5G en la región y contrastaba las declaraciones del entonces canciller de Mauricio Macri, Jorge Faurie, cuando defendía la inserción de Argentina en la Ruta de la Seda, con las actuales, condenando su ingreso.