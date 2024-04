Insólito: En Crónica TV se cruzaron con jubilado por acusarlos de kirchneristas

La reacción del estudio no tardó en llegar, encabezada por el periodista Ernesto Hadida, quien pidió inútilmente hablar con el hombre, que ya había abandonado el móvil. "¿Con qué derecho se siente una persona de agredir así a la gente? Dice cualquier cosa, yo que lo critiqué a Alberto Fernández todos los días", exclamó el panelista.

El señor ese, si me está escuchando, me gustaría que le pongas el auricular, para que deje de decir pavadas. Porque los periodistas no somos el 'punching ball' de la gente. Te cansan, que se deje de decir sonseras el señor ese, que veo que le ha afectado la edad a la cabeza y al pensamiento El señor ese, si me está escuchando, me gustaría que le pongas el auricular, para que deje de decir pavadas. Porque los periodistas no somos el 'punching ball' de la gente. Te cansan, que se deje de decir sonseras el señor ese, que veo que le ha afectado la edad a la cabeza y al pensamiento

Intentando poner paños fríos, Cerezo intervino y analizó: "Que una persona, jubilado, que está perdiendo poder adquisitivo tenga que terminar en el Mercado Central para ahorrarse dos pesitos con cincuenta y que termina atacándonos los periodistas como si fuéramos los socios accionistas de un canal, ridículo. Pero se banca la opinión de todas las personas".

Crónica TV recluta a figuras del Grupo América, ¿y sueña con Viviana Canosa?

Con el marco de los traspasos de varios periodistas del Grupo América a Crónica TV, el canal del Grupo Olmos se habría mostrado interesado en incorporar a su pantalla a Viviana Canosa. Tras su salida de LN+, la conductora sigue sin trabajo en ninguna señal.

Tras confirmar las llegadas de Liliana Caruso y Juan Cruz Sanz, la última periodista del Grupo América en sumarse a Crónica TV fue Mariana Contartessi.

La ex conductora de A24 hará dupla con Carlos Stroker para encabezar el ciclo Sólo periodismo de 21:00 a 23:00 Ambos estarán acompañados por un equipo conformado por Gabriela Granata, Federico Frick, Néstor Espósito y Deborah Kahan.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MarianaContar/status/1776398504790802782?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1776398504790802782%7Ctwgr%5E8cf441bd489e840dbf9ad45db7b12fc8d5a2038d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcronica-tv-recluta-figuras-del-grupo-america-y-suena-viviana-canosa-n574444&partner=&hide_thread=false Desde este lunes a las 21 nueva etapa! Los espero en @CronicaTV pic.twitter.com/fbh7nzwyVF — Mariana Contartessi (@MarianaContar) April 5, 2024

Ahora bien, en lo que respecta a Canosa, la conductora dialogó con el ciclo El Run Run del espectáculo conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Durante la nota, la ex Radio El Observador se refirió a sus últimas experiencias laborales y su presente.

En un principio, y en lo que parecía ser una dinámica televisiva, los periodistas comenzaron a bromear con Canosa con la posibilidad de que se sumara a la pantalla.

Sin embargo, la conversación tomó un tono más serio cuando Piaggio afirmó:

Te quiero contar, fuera de todo show televisivo, que lo hay. Nosotros abrimos el programa manifestando que estabas sin aire, sin producción (...) Facundo Pedrini mientras estábamos haciendo el aire me dice que 'si a Viviana le gusta la pantalla de Crónica, ya te ofrece poder ingresar en mayo'. La programación en Crónica ya arranco, o sea que sos una persona muy buscada Te quiero contar, fuera de todo show televisivo, que lo hay. Nosotros abrimos el programa manifestando que estabas sin aire, sin producción (...) Facundo Pedrini mientras estábamos haciendo el aire me dice que 'si a Viviana le gusta la pantalla de Crónica, ya te ofrece poder ingresar en mayo'. La programación en Crónica ya arranco, o sea que sos una persona muy buscada

Embed - El Run Run del Espectáculo (7/4/2024 - 1° parte)

Y agregó: "El señor Pedrini, gerente de programación, te ofrece lo que pueda considerar contigo en la reunión y además te abre el espectro de lo que es la Casa Crónica, el streaming que están armando. Te lo digo humildemente, Vivi. Se trabaja muy cómodo en Crónica y con libertad".

Instantes más tardes, y supuestamente a pedido del propio Pedrini, el canal exhibió una de sus clásicas placas rojas con la leyenda "Canosa avanza en Crónica". Ante esto, Canosa prometió considerar la oferta. Quedará por verse si esta se formaliza o si queda sólo como una puesta en escena para la anécdota.

