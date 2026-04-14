En medio de un momento flojo y con números que ya venían preocupando, Gran Hermano metió un volantazo con el ingreso de Grecia Colmenares para ver si podía levantar un ciclo que venía en caída. La apuesta de Telefe causó sensación, algo de expectativa y un rebote en rating, pero todavía siguen las dudas sobre el futuro del programa.
"MUY CONTENTA"
Gran Hermano levantó con Grecia Colmenares, pero sigue remando en dulce de leche
Gran Hermano mejoró un toque sus números con el ingreso de Grecia Colmenares a la casa, aunque está lejos para salvar el reality. ¿Es el fin del programa?
Con Grecia Colmenares, Gran Hermano mejora pero no despega
La llegada de Colmenares coincidió con una gala cargada de contenido: eliminación, reemplazo y expectativa por el ingreso. En ese marco, el reality logró picos de 14.4 puntos de rating, con un promedio cercano a los 14, lo que le permitió liderar su franja sin mayores sobresaltos.
Ahora bien, hay que poner el dato en contexto. Gran Hermano supo moverse cómodamente por encima de los 20 puntos en temporadas anteriores, e incluso en esta misma edición tuvo marcas altas en sus primeros días. Por eso, este rebote, aunque real, queda lejos de lo que el formato supo generar.
Además, el programa venía de emisiones con números más bajos, en algunos casos por debajo de los 12 puntos. Según las mediciones habituales, la televisión abierta atraviesa un piso más bajo en general, pero aun así Gran Hermano sigue siendo uno de los productos más fuertes de la pantalla.
La salida de Andrea del Boca por problemas de salud también impactó en la dinámica del programa. No solo por lo que representaba como figura, sino porque obligó a la producción a reconfigurar rápidamente el contenido, y ahí es donde respondieron con el ingreso de Colmenares.
En Urgente24 ya se venía marcando esta tendencia en notas anteriores, donde se advertía sobre la caída sostenida del ciclo y el desgaste lógico de un formato tan expuesto. Este dato de rating confirma que hay capacidad de reacción, pero todavía no hay señales de recuperación sólida.
Qué generó Grecia Colmenares dentro de la casa de Gran Hermano
El ingreso de Grecia Colmenares estuvo bien construido, con la presentación junto a Santiago del Moro apelando directamente a la emoción y al recuerdo de su historia en la televisión argentina. "Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela", sostuvo la actriz venezolana.
Ya dentro de la casa, la recepción fue inmediata: abrazos, sorpresa genuina de los participantes y un clima más distendido después de una gala cargada. Su primera intervención también dejó claro el tono que quiere manejar: "Esta casa es mágica. Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos… Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas las familias".
Colmenares no entra desde el conflicto directo, sino desde un lugar más emocional, más ordenado, incluso marcando ciertos límites desde el arranque, como cuando pidió mantener el orden en la habitación compartida.
Ahí es donde aparece lo interesante para el programa: su perfil suma desde lo simbólico, desde la nostalgia y la trayectoria, pero no necesariamente garantiza el tipo de contenido que hoy empuja el rating, que suele estar más ligado al conflicto, la polémica y la viralización en redes.
También hay que tener en cuenta su experiencia previa en realities, tanto en Argentina como en Europa, lo que le da herramientas para moverse dentro del juego. Sin embargo, el desafío no pasa solo por ella, sino por cómo la producción logra integrarla a una narrativa que venía golpeada por múltiples salidas, cambios y reconfiguraciones.
En definitiva, su ingreso generó interés, movió un poco la aguja y le dio aire al programa en un momento clave. Pero la pregunta sigue siendo la misma: si ese impacto inicial puede sostenerse o si queda solo como un pico dentro de una tendencia más compleja.
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