Gran Hermano levantó con Grecia Colmenares, pero sigue remando en dulce de leche

En Urgente24 ya se venía marcando esta tendencia en notas anteriores, donde se advertía sobre la caída sostenida del ciclo y el desgaste lógico de un formato tan expuesto. Este dato de rating confirma que hay capacidad de reacción, pero todavía no hay señales de recuperación sólida.

Qué generó Grecia Colmenares dentro de la casa de Gran Hermano

El ingreso de Grecia Colmenares estuvo bien construido, con la presentación junto a Santiago del Moro apelando directamente a la emoción y al recuerdo de su historia en la televisión argentina. "Muy contenta. Gracias. Gracias Argentina, después de 14 años, piso el mismo estudio de Manuela", sostuvo la actriz venezolana.

image Grecia Colmenares generó emoción y orden dentro de la casa. Todavía no garantiza conflicto ni impacto sostenido en el rating.

Ya dentro de la casa, la recepción fue inmediata: abrazos, sorpresa genuina de los participantes y un clima más distendido después de una gala cargada. Su primera intervención también dejó claro el tono que quiere manejar: "Esta casa es mágica. Vamos a pasarla bien, bailar, divertirnos… Seguro habrá alguna pelea, pero como en todas las familias".

Colmenares no entra desde el conflicto directo, sino desde un lugar más emocional, más ordenado, incluso marcando ciertos límites desde el arranque, como cuando pidió mantener el orden en la habitación compartida.

Ahí es donde aparece lo interesante para el programa: su perfil suma desde lo simbólico, desde la nostalgia y la trayectoria, pero no necesariamente garantiza el tipo de contenido que hoy empuja el rating, que suele estar más ligado al conflicto, la polémica y la viralización en redes.

Embed

También hay que tener en cuenta su experiencia previa en realities, tanto en Argentina como en Europa, lo que le da herramientas para moverse dentro del juego. Sin embargo, el desafío no pasa solo por ella, sino por cómo la producción logra integrarla a una narrativa que venía golpeada por múltiples salidas, cambios y reconfiguraciones.

En definitiva, su ingreso generó interés, movió un poco la aguja y le dio aire al programa en un momento clave. Pero la pregunta sigue siendo la misma: si ese impacto inicial puede sostenerse o si queda solo como un pico dentro de una tendencia más compleja.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

PAMI: Inicia el paro nacional de médicos de cabecera y no atenderán a jubilados por 72 horas

Franco Colapinto soltó la noticia que paralizó a toda la Fórmula 1: "Complicada"

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible