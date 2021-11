M.P.: Bueno, Germán Fermo hizo kirchnerismo. Dijo: 'cuidado con las acciones argentinas porque el gobierno tendría que haber perdido por mucho más; la oposición tendría que haber ganado por paliza'. Y le echa la culpa a la caída de las acciones a que el triunfo no fue tremendo.

P.R.: Sí, hay algunos que piensan eso.

M.P.: ¿Sabés qué pasa? La gente cree que el gobierno estaba inmovilizado desde el día anterior de las elecciones. Nada ha pasado con el gobierno y nada va a ocurrir. Además, esta es una elección de medio término y tiene que seguir gobernando por 2 años más. A ver, ha habido un gran triunfo y estoy totalmente en desacuerdo con tu economista. No quiero agraviar a tu economista pero me gustaría dar un debate con él y que me invites.

P.R.: Primero, no es mi economista. Es mi economista invitado y, como lo conozco, le diría que es un ultramacrista, tanto que esperaba que la paliza de la oposición fuera más contundente. Y no es el único que lo piensa, porque yo subrayé el día de la conferencia de prensa su tono de voz cuando dijo, claramente: 'muchachos, de qué están hablando, acá se perdió'. Hay gente que piensa que el peronismo mantiene un núcleo duro peligroso e imbatible.

M.P.: Gente que está equivocada. Son 33 puntos.

P.R: Que hoy son 33 y si la oposición no hace las cosas bien, pueden volver a ser 40.

Más adelante, Rossi se mostró disconforme con la visión unánime de la mesa sobre que lo del domingo había sido una paliza y disparó contra Majul:

Pablo Rossi: Ahora, si todos tenemos que recitar el mismo mantra, eh...

Luis Majul: Perdón, esto no es un mantra. Es información

P.R.: ¿Me vas a atacar como Pichetto?

L.M.: No, no... Estamos conversando

Miguel Ángel Pichetto: "La derrota del Gobierno fue contundente y demoledora"

Y volvió la fortísima discusión con Pichetto, entrando en escena el papel de los encuestadores en la previa electoral e, incluso, con los boca de urnas.

P.R.: ¿Querés que hagamos de abogado del diablo?

Miguel Pichetto: No, no, Pablo...

P.R.: Me atacaste, Miguel Ángel. No importa. Me atacaste. Eso de 'tu economista' y 'te miraba tu programa'. No importa. No se hace eso. No se hace eso. ¿Sabés qué pasa?

M.P.: No te pongas mal. ¿Sabés qué? Un día de estos armá un programa, invitame a mí e invitalo a (Germán) Fermo. A mí el debate y la guerra me encantan.

P.R.: ¡Encantado! A mí también me encanta el debate y la guerra. Pero lo que quiero expresar es este punto...

M.P.: ¿Sabés por qué? ¡Porque Fermo distorsiona la realidad, viejo! Cree que el triunfo tendría que haber sido exhorbitante, ¡y hemos ganado! ¿Sabés lo que es ganar? Ganar es ganar y perder es perder. Y las acciones no bajaron porque no ganamos por más.

P.R.: Discutí con Fermo cuando quieras, no conmigo porque yo solo fui el conductor del programa.

M.P.: No te lo tomes personal.

P.R.: Me tomo personal las malas atribuciones. Lo que quiero decir es lo siguiente: había una expectativa desmesurada generada por algunas encuestas que daban una paliza hasta de 14 puntos con 9 puntos de diferencia (en la provincia de Buenos Aires). ¿Eso es dato o no es dato?

Luis Majul: Eso es cierto. Sí, es dato.

P.R.: ¡Encuestadores amigos que sabés qué, participan de mi programa! Y están casi como columnistas y lo puedo decir: Lucas Romero y Jorge Giacobbe, que daban encuestas para generar en una parte de la ciudadanía una expectativa desmesurada que aprovechó hábilmente el kirchnerismo.

M.P.: Pablo, no te pongas exorbitante. De lo que estoy hablando es de la interpretación: que ganamos, que perdimos. Esto es una ridiculez que también la vi en muchos canales.