Éxodo en CNN Radio: Primero Ángel de Brito, ahora dos más

En noviembre del año pasado, el ex conductor de LAM, Ángel de Brito, confirmó que no renovaría contrato con la radio de la cadena de noticias estadounidenses, CNN. Sin embargo, el aclamado presentador no es la única figura que decidió dar un paso al costado de la emisora. Según informó el especialista de espectáculos Pablo Montagna a través de su cuenta de Twitter, las periodistas Pilar Smith y Marcela Godoy también renuncian a CNN Radio. Desde el 7 de febrero ambas comenzarán una nueva etapa en Radio La Red, donde Godoy se sumará a la primera mañana en #Vilouta910, encabezado por Pablo Vilouta, mientras que Smith se unirá a la segunda mañana que quedó a cargo de Gustavo López, tras la partida de Luis Novaresio.