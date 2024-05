Ernesto Tenembaum estalló al aire contra un senador libertario por la falta de gas

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1795851539803746824&partner=&hide_thread=false “Tenembaum”



Por su cruce con el senador de LLA Poltroni: “Se gastaron 450 palos verdes de la nuestra porque son unos inútiles”.



pic.twitter.com/amagcYaoWl — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 29, 2024



"Yo no te digo que dejen al país sin gas natural comprimido. Había que hacer un aporte de 45 palos para que tenga presión el Gasoducto Néstor Kirchner, no lo hicieron y mandaron a comprar barcos por 500 palos. Se gastaron 450 palos de la nuestra porque son unos inútiles. Y vos me decís ‘el Estado tiene que ser útil’”, agregó enojado.