Entre Pablo Rossi y Novaresio, Mitre y Rivadavia resisten

Todo esto en medio de una fuerte crisis que transita la AM. Es que su público adulto va dejando de existir una razón muy simple: la muerte. Pero el mayor problema es que no se renueva y retroalimenta. Es decir, las nuevas generaciones no escuchan radio directamente y menos AM. Esto y sus proyectos en la CNN pero particularmente en WarnerMedia, de AT&T, motivó la sorpresiva salida de Longobardi del medio siendo el Nº1. Era aferrarse a un salvavidas de plomo.